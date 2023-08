Laura Escanes alza la voz contra una estafa usando su imagen: "Me parece muy ruin"

La influencer ha regresado a las redes para poner sobre aviso a sus fans y seguidores Unas imágenes creadas con IA han enfadado a la catalana

Laura Escanes se ha sumergido en unas merecidas vacaciones, tanto en el mundo virtual como en la realidad. Decidió desconectar de las plataformas digitales para dedicar tiempo a su pequeña y alejarse de los compromisos laborales: "He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales. Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento".

Sin embargo, sus días de descanso no estuvieron exentos de problemas, ya que tuvo que regresar a las redes para alertar a sus seguidores sobre una presunta estafa que involucra su imagen. A través de un mensaje compartido en Instagram, advirtió a sus seguidores que estén atentos a una supuesta campaña publicitaria que utiliza su imagen sin consentimiento para promocionar una aplicación de dudosa procedencia.

Con firmeza, Escanes expresó: "Me parece muy ruin que quieran estafaros utilizando la imagen de alguien conocido. Yo por mi lado tomaré las medidas necesarias para que se eliminen esas informaciones y no utilicen mi imagen para ello". Además de enfrentar este problema, Laura Escanes también ha tenido tiempo para abordar con humor una polémica pasada.

Un documento de audio circuló en el pasado, en el que se dirigían palabras poco amigables a una expareja. Aunque en su momento negó ser la autora de esas palabras, ahora ha decidido transcribir el audio palabra por palabra, mostrando una actitud de despreocupación ante la situación.