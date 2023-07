Laura Escanes se abre en canal y revela que sufrió un aborto

La influencer se ha sincerado con sus seguidores a través de sus redes Una confesión muy íntima

Laura Escanes es conocida por ser de las pocas influencers que suelen responder todas las preguntas de sus seguidores, en un brote de sinceridad, Laura ha hecho una íntima confesión, en una ronda de preguntas y respuestas la influencer ha desvelado que sufrió un aborto.

Durante su matrimonio con Risto Mejide, la influencer evitó hablar sobre ampliar la familia tras la llegada de Roma, y en varias ocasiones dijo que tener un segundo hijo no era algo que entrase en sus planes a corto plazo.

La crianza de un bebé conlleva mucho tiempo y dedicación y aunque no se cerraba a ello porque le gustaría que su hija tuviese "un hermanito o hermanita", actualmente su vida profesional le impide conciliar para tener otro hijo.

Laura Escanes habla sobre su aborto

La catalana no ha específicado el momento, ni cómo lo sufrió, tampoco si fue natural o una deicisón tomada pero sus palabras han recordado al comunicado que hizo hace poco más de un año cuando todavía estaba con Risto Mejide.

En muchas ocasiones preguntaron a Laura sobre la posibilidad de un embarazo y ella puso fin a las especulaciones de forma tajante.

"Creo que no somos conscientes del daño que puede hacer preguntar esto. En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta super íntima", afirmó en aquel momento, no hizo ninguna referencia a su propia experiencia pero destacó que se trata de un tema comprometido que no concierne a nadie.