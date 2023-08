Laura Escanes estalla contra las imágenes manipuladas en las que aparece desnuda: "El cuerpo de una mujer no se usa"

La influencer había anunciado su retirada de las redes por una temporada Unas fotos creadas con IA en las que aparece desnuda han desatado su enfado

Hace unos días que Laura Escanes anunciaba el cierre de sus redes sociales, principalmente de Instagram. La influencer necesitaba tomarse unas vacaciones para poder desconectar alejada de la opinión pública. Pero el descanso no ha sido posible, porque unas fotos creadas con IA han hecho estallar a Escanes.

Todo empezó cuando una aplicación utilizó su cara como publicidad, sin su permiso, algo que la enfadó mucho y tuvo que avisar a sus seguidores de que no cayesen en el trampa. En menos de 24h la joven tuvo que volver a pronunciarse a través de Twitter.

Laura recibió un link que difundía imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecía desnuda. Las fotos han destadao el enfado de la joven porque se ha vulnerado su privacidad y sus derechos.

Laura Escanes estalla ante la manipulación de unas fotografías en las que aparece desnuda

"Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", ha explicado la joven, haciendo ver que estaba completamente enfadada y deshecha por lo que había visto en una web.

Las redes sociales no tardaron en posicionarse, la gran mayoría han entendido su postura, pero otros no han dudado en criticar, por lo que Laura Escanes no ha tenido más remedio que responder ante un usuario que le dijo "díselo a Amaral, a la que aplaudes".

La catalana ha mostrado su enfado: "el cuerpo de una mujer no se utiliza", jamás.