Joana Sanz defiende a Dani Alves: "Dejemos de intoxicar"

Joana Sanz ya se encuentra establecida en Madrid después de mudar allí su residencia Ha querido responder las preguntas de sus seguidores en Instagram para conocer su situación

Joana Sanz ya se encuentra establecida en Madrid después de mudar allí su residencia tras su separación con Dani Alves. Una vez emplazada en su nueva vivienda, ha querido responder las preguntas de sus seguidores en Instagram para conocer más sobre su situación.

Un momento en el que muchos han aprovechado para conocer nuevos detalles sobre su relación con su exmarido, Dani Alves, que actualmente se encuentra en prisión provisional tras ser denunciado por agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona el pasado diciembre.

Uno de sus seguidores le preguntó "¿Y cuándo piensas ponerte públicamente contra un supuesto violador?", la modelo contestó tajantemente para defender al brasileño: "Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios. ¿Dónde queda la presunción de inocencia?".

"Hasta ahora, el único juicio que ha habido es el juicio paralelo que habéis hecho. No seré yo una más que le condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública", agregaba la canaria. Otro de las cuestiones que tenían sus seguidores era sobre su exposición como personaje público.

"¿Por qué te gusta exponerte tanto y después te molesta que opinen?", preguntaban. "No me gusta exponerme, me exponen", respondía Joana para después dejar clara su complicada situación: "Soy perseguida por la calle, me esperan por fuera de mi casa, hablan de mí o de mi vida personal... Y lo peor de todo, inventan. Las veces que hablo es para contrarrestar informaciones falsas o ataques que afectan a mi imagen". añadía.