Joana Sanz se abre en canal: "Tuve un intento de suicidio porque no podía más"

El 2024 está a la vuelta de la esquina, terminando uno de los años más duros para Joana Sanz. La canaria ha perdido a dos piezas claves de su vida, de maneras diferentes. Por un lado, su madre falleció a principios de año tras sufrir una prolongada enfermedad. Por otro, su marido, Dani Alves, fue detenido tras ser acusado por violación a una joven de 23 años.

La modelo ha seguido luchando abiertamente contra todos los reveses de la vida, pero ha pasado por algún momento de extrema debilidad, intentando superar estas pérdidas. Joana hablaba este viernes con sus seguidores de Instagram en una ronda de preguntas y respuestas. Para sorpresa de todos, se ha sincerado por completo revelando uno de los episodios más duros de su vida.

Sanz ha revelado que estuvo cerca de quitarse la vida, debido al cúmulo de desgracias en pocos días, siendo un conjunto demasiado para ella. "A esto le sumamos que mi marido me falla en el momento más duro de mi vida, ya lo dije, tuve un intento de suicidio porque no podía más", expresaba la influencer, explicando la pérdida de su madre.

Además, la canaria habló sobre las infidelidades, asegurando que "no cree en la monogamia", compartiendo la diferencia entre hombres y mujeres a este respecto. "Las mujeres somos más sentimentales, si tenemos una mala etapa se soluciona. El hombre busca más una vía de escape rápida, necesita algo nuevo y algo fresco que les haga olvidarse de esa carga, ya sea laboral o de familia", expresaba.

Según apunta, ha diseñado un "estudio de mercado" que respalda su visión. "Biológicamente, nosotras somos de familia y ellos de procrear. Me parece tristísimo, pero estoy haciendo un estudio de mercado este año", explicaba la joven. "A mí con tal de que no me mientan, a mí que me sean sinceros, si te quieres ir de viaje y comerte a cinco, pues avísame, para que vayamos a la par. No me veas la cara de idiota después", sentenciaba.