Joana Sanz, sobre la víctima de Alves: "Yo solo pienso en mi"

La modelo ha roto el silencio respondido todas las incógnitas en una entrevista televisiva para el programa 'De Viernes' "Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos" ha afirmado Joana

Desde que salió a la luz el caso Dani Alves, acusado de violar a una joven en los baños de la discoteca Sutton, gran parte de las miradas se giraron hacia Joana Sanz, la esposa del jugador.

En sus primeras declaraciones la modelo tinerfeña trató la agresión sexual de infidelidad, su discurso ha ido variando según el futbolista cumplía condena en Brians 2, pero ahora Joana Sanz, ha roto su silencio sentándose por primera vez en un programa de televisión para afrontar las preguntas que todo el mundo se hace y ha dejado muy claro que sigue del lado del jugador.

Ha pasado casi un año desde que Joana Sanz vivió aquellos primeros días, en los que se enteró por la prensa de la acusación de agresión sexual de su marido, tras múltiples versiones sobre el estado de su relación, la tinerfeña ha despejado la duda que acecha al matrimonio: la modelo no se divorciará.

Después de idas y venidas, en que Joana había anunciado su divorcio del jugador la modelo ha decidido continuar casada con Dani Alves.

En la primera conversación que tuvieron Sanz tenía una pregunta a resolver: “Yo le echaba en cara realmente saber si había habido una infidelidad. En un momento tan duro de mi vida me ha fallado. A mí se me cae el mundo y yo digo hasta aquí”, detalla.

¿Por qué no habla Joana Sanz de la presunta víctima de su marido?

Durante la entrevista, preguntaron a Joana Sanz si pensaba en la presunta víctima de su marido y la respuesta de la modelo ha sido impactante: “Pienso en mí porque, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Además, es un tema que está en manos judiciales, no voy a alimentarlo más, lo resolverán quienes lo tengan que resolver”, ha sido su respuesta.

Joana Sanz no se divorciará

Durante la entrevista Joana Sanz decidió despejar todas las incógnitas y no dudo en responder sobre su divorcio: “Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento”, afirma, admitiendo también que al principio no fue esa su decisión: “él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije ‘pues aquí seguimos’”.

Y se ha mostrado disponible para él: “Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos”, ha confesado, añadiendo también que “nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él” y que “el amor está independientemente de casados o no casados”. “Es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá”, ha zanjado.