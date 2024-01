¿Por qué no habrá 'paguilla extra' en enero de 2024? La Seguridad Social lo explica

Casi todos sabréis que el Gobierno de España aprobó un aumento en las pensiones contributivas del 3,8% en enero de 2024, y de las pensiones no contributivas del 6,9%. De esta forma, las pensiones se revalorizan conforme al IPC y las personas que las reciben no pierden poder adquisitivo. Sin embargo, ahora la Seguridad Social explica por qué no habrá 'paguilla' en enero como viene siendo habitual.

¿Por qué no se cobra la paguilla extra de enero?

Para encontrar la razón por la que ya no se cobra la paguilla extra de enero tenemos que recurrir a la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que expone que las pensiones de 2023, 2024 y años posteriores se revalorizarán conforme al IPC interanual. Es decir, para decidir la cuantía en que aumentan las pensiones, se analiza el comportamiento de los precios de consumo de diciembre a noviembre del año siguiente.

En lugar de hacer estimaciones como ocurría en el pasado, dando opción de cobrar la 'paguilla' de enero, ahora esta cuantía se ha transformado en una revalorización de las pensiones conforme al IPC.

El Ministerio de Seguridad Social asegura que la pensión mínima para los hogares unipersonales se establece en 11.552,8 euros al año, y de 14.466,2 euros en las situaciones con cónyuge a cargo.