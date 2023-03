Así fue la fuerte discusión que tuvieron en directo Juan del Val y Nuria Roca

El marido de Nuria Roca tuvo que enfrentarse al enfado de un trabajador de una empresa de frutos secos y acabó recibiendo hasta la presentadora de 'La Roca' "Me parece lamentable lo de Nuria", decía Juan del Val

Suponemos que por aquí ya sabréis cómo es Juan del Val, ¿no? El colaborador de programas como El Hormiguero es reconocido por expresar sus opiniones de una forma tajante y directa, guste a quien guste. De hecho, esto le ha costado alguna que otra polémica, y no es para menos.

Sea como fuere, aquí vamos a contaros un caso concreto que ha ocurrido recientemente en 'La Roca', concretamente en un nuevo episodio de su sección 'El club de los ofendidos'.

En el mencionado espacio del programa de Nuria Roca, su mujer, del Val se enfrenta a los que se ofendieron por algunos de sus polémicos comentarios en televisión, algo que suele ocurrir con frecuencia, como decíamos. En esta ocasión, le tocaba el turno a una empresa de anacardos a la que Juan calificó de "mierda".

Al parecer, invitaron al programa de La Sexta a Raúl Díaz, trabajador de una empresa de frutos secos. Este, como os imaginaréis, estaba visiblemente enfadado y atacó a Juan del Val, por lo que Nuria tuvo que salir en su defensa, aunque su marido acabó lanzándole un dardo igualmente. "Se ha enfadado el sector de los anacardos que no te puedes ni imaginar. Bueno, no hace falta que te lo imagines, porque te van a cantar las cuarenta", comenzó explicando Nuria Roca, para luego dar paso a Raúl.

"Si me deja hablar... Llevamos 24 años dedicándonos a la elaboración y venta de frutos secos. A nosotros ese comentario nos parece innecesario ¿Sabéis lo que pasa? Que yo puedo llegar a entender que, al igual que hay cosas que a mí no me gustan, a Juan tampoco. Como a todos, es respetable. Lo que me llama la atención es que una persona que se dedica a este medio y que supuestamente tiene unas tablas y un vocabulario se dirija hacia mi trabajo como una puta mierda", explicaba el invitado visiblemente enfadado.

Es aquí cuando intervino Nuria Roca para echar una mano a su marido: "¡No, no, no! Espera, Raúl... Dijo que era una mierda. Lo otro no lo dijo". Además, también pudimos oír lo siguiente: "Ha dicho que no se le ocurría otra palabra para decir. Yo creo que es porque no sabe que los anacardos reactivan las funciones cerebrales. Igual si se toma uno, encuentra las palabras adecuadas", sentenció Raúl.

"Voy a compraros los anacardos solamente a vosotros, que lo sepáis. Bueno, Juan, puedes volverte a tu sitio", acabó diciendo Nuria, pensando que su marido se lo agradecería, pero nada más lejos de la realidad. "Me parece lamentable lo de Nuria. No se ha comido un anacardo en su vida, no le gustan los anacardos, no compra anacardos", destacó finalmente Juan del Val.