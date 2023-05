El extraño motivo que Terelu Campos denuncia por no haber podido votar

La colaboradora de 'Sálvame' ha querido denunciar lo ocurrido el pasado domingo 28 de mayo Terelu Campos se personó en el respectivo colegio para ejercer su derecho a voto y que sin embargo, no pudo realizar

Las elecciones municipales celebradas en toda España están en boca de todos. Algunas celebridades como Ana Obregón han festejado el resultado públicamente, pero otra, como Terelu Campos, ha utilizado sus redes sociales para denunciar que no ha podido votar.

La colaboradora de 'Sálvame' ha querido denunciar lo ocurrido el pasado domingo 28 de mayo durante las elecciones, momento en el que no pudo depositar su papeleta en la urna. Terelu Campos se personó en el respectivo colegio para ejercer su derecho a voto, tal y como recoge la Constitución y que sin embargo, no pudo realizar.

La hija de María Teresa Campos publicó un mensaje de lo ocurrido durante la jornada electoral: "Desgraciadamente, y por primera vez desde mis 18 años, fui a mi colegio electoral, pero 'alguien' me quitó mi empadronamiento sin yo saber que eso se podía hacer". Sin poner nombre al culpable, sí que dio pistas sobre su cercanía: "Personas que tienen mi teléfono para poder comunicármelo, pero no lo hicieron, así que por primera vez se me ha impedido mi derecho a votar", explicaba la periodista.

En su publicación de Instagram subía una fotografía de los dos sobres que iba a depositar en las urnas. "¡¡Estoy indignada!! ¡¡Aquí están mis papeletas sin poder meterlas en sus urnas correspondientes!!", se quejaba Terelu. Aunque, si bien es cierto, algunos usuarios culpabilizaban a la tertuliana del error. "No se entiende nada. Pero has tenido cuatro años para saber si estás en el censo. Además todos hemos recibido nuestra tarjeta con el sitio donde tenemos que votar, si usted no lo ha recibido es que ha cambiado de domicilio o algo y no lo ha comunicado", expresaba.