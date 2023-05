El mensaje de Ana Obregón a Díaz Ayuso tras las elecciones

Isabel Díaz Ayuso haya revalidado su cargo consiguiendo una mayoría absoluta con 71 escaños Ana Obregón ha utilizado sus redes sociales para celebrar la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Un día después de las elecciones municipales los ciudadanos españoles ya responden sobre los resultados finales, un escrutinio que unos lamentan y otros tantos, celebran. En este segundo grupo se mostrarán los votantes del Partido Popular, después de que Isabel Díaz Ayuso haya revalidado su cargo consiguiendo una mayoría absoluta con 71 escaños en la ciudad de Madrid.

Entre las personas que se han alegrado de esta gesta se encuentra una de las celebridades televisivas del momento, Ana Obregón, que ha utilizado sus redes sociales para celebrar la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presentadora española ha festejado desde Miami su victoria, mostrando públicamente su apoyo.

"Celebrando en Miami el Memorial Day y la victoria aplastante por segunda vez de una mujer" escribía la actriz desde su Instagram y mencionando la cuenta oficial oficial de la política. Además del escrito, Obregón ha querido visualizar su alegría con la fotografía de unos fuegos artificiales, que celebraban el resultado.

No obstante, otras veces ha querido mantenerse al margen de la actualidad política, diciendo no estar muy metida en la temática y mostrar su desconfianza. "Yo no creo en la política. Lo único que veo es una lucha de egos, una pelea por las sillas y un ring de boxeo".