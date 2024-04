La extraña primera confesión de Daniel Sancho: "Tremendamente raro"

El polémico juicio contra Daniel Sancho en Tailandia continúa revelando nuevos detalles. El hijo de Rodolfo Sancho está acusado del presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El cocinero español hizo su primera confesión en agosto del año pasado.

"Golpeé la cabeza de Edwin contra el lavabo. Ahí perdió el conocimiento. Noté que había mucha sangre en el suelo. Y ahí me detuve hasta asegurarme que Edwin estaba muerto. Luego utilicé cosas que había comprado para desmembrarlo", comentaba durante la impactante confesión.

Esta primera versión coincide con el crimen, y momentos después también cita textualmente como procedió a la ocultación de los restos del colombiano. "Me deshice de los restos en la playa de Ban Haad Rin: Área norte, distrito Koh Phangan, provincia de Surat Thani", haciendo referencia a una ubicación muy concreta, que tan solo podría hacer alguien que conozca el país.

Además, durante esta primera confesión, Daniel responde de forma concreta cuando se le ofrece un traductor. "No entiendo tailandés. Necesito un traductor inglés. Quiero que sea concretamente la señora Pimpaporn". La especificación sobre la traductora no fue la más extraña de la declaración, puesto que en un momento del testimonio, también hace una referencia concreta al número de la abogada.

"No tengo abogado, pero la policía me ofreció a la señora Chutiya Phromrak, con número de licencia 556/2023. Estoy satisfecho con este abogado", unos datos extrañamente concretos. De hecho, en el programa de Telecinco, 'Vamos a ver', ha hecho un análisis sobre los desconcertantes detalles mencionados. En Tailandia dicen que "no es nada habitual que haya tanta literalidad, tan poca espontaneidad y naturalidad justo horas después de confesar un crimen tan macabro. Es tremendamente raro".