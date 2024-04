¿Cuánto dinero habría cobrado Rodolfo Sancho por su entrevista en la docuserie 'El caso Sancho'?

El juicio a Daniel Sancho en Tailandia no ha hecho más que empezar y es probable que se prolongue varias semanas hasta que el juez tome una decisión. Mientras tanto, la familia del joven acusado de asesinato premeditado y descuartizacmiento del cuerpo de Edwin Arrieta debe hacer frente a los gastos del proceso judicial, a miles de kilómetros de distancia.

Esta es la principal razón por la que Rodolfo Sancho ha concedido una entrevista exclusiva para la docuserie 'El caso Sancho', cuyo primer capítulo ya está disponible en HBO Max.

Carmen Balfagón, criminóloga y portavoz de la familia Sancho, ha hablado con el programa 'Y ahora Sonsoles' y ha explicado que ese ha sido el motivo por el que el padre de Daniel Sancho ha hablado: "lo ha hecho por dinero. El objetivo de Rodolfo era cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo".

En el primer episodio de la docuserie, el popular actor rompe su silencio narrando cómo se enteró de la detención del joven, cuál fue su primera reacción y los datos que conoce sobre la relación del español con el colombiano.

“Estoy bien, tranquilo. Intento estar estable, no tener grandes bajones ni grandes subidones (...) Fue esa sensación burdamente conocida como estar en una película. Dentro de la estupefacción porque Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente, enseguida me puse en marcha. Todo era muy extraño”, relata Rodolfo Sancho para HBO Max.

¿Por qué Rodolfo Sancho ha aceptado la entrevista y cuánto ha cobrado?

Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho ha explicado que ya van ocho meses haciendo frente a elevadas sumas de dinero para mantener en las mejores condiciones posibles a Daniel dentro de prisión: abogados, traductores, viajes, alojamientos, comidas...

"Tailandia es un pozo sin fondo. Es un país caro y hay que pagar, no solo la comida de Daniel, sino también legalizaciones, asistentes y otros muchos gastos", expone una Carmen Balfagón cada vez más presente en televisión.

Rodolfo habría aceptado la entrevista por dinero pero de momento no concederá más entrevistas. Además, su trabajo se ha visto afectado al tener que negar el rodaje de un proyecto que iba a empezar a grabar el 1 de mayo para poder estar presente en Tailandia.

Sin embargo, el intérprete sí aceptó la oferta de HBO Max ya que la compañía le ofrecía “el dinero necesario para defender a Daniel en Tailandia”. “No podéis imaginaros lo que le ha costado. No se ha hecho en su casa porque es sagrada para él, pero tenía que hacerlo porque si no había documental, no había dinero”, concluye la letrada.

Según el medio Voz Pópuli, el protagonista de ‘Mar de plástico’ habría cobrado unos 120.000 euros por esta entrevista inédita, aunque otros elevan la cantidad hasta los 150.000 señalando que HBO Max podría estar haciéndose cargo de los gastos de la estancia de Rodolfo Sancho en Tailandia durante el juicio.