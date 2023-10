La exmujer y madre de los hijos de Dani Alves le retira su apoyo: "Para mí no existe está muerto"

Dinorah Santana se ha pronunciado y ha cambiado su discurso, siente que el jugador la ha utilizado Hasta el momento la madre de sus hijos se había postulado de parte del futbolista

Dinorah Santana ha dicho basta, la primera mujer del futbolista Dani Alves, que continúa en prisión en la cárcel de Brians 2 de Barcelona tras enfrentarse a cargos de violación por la denuncia de una joven de 23 años. El futbolista continúa a la espera de juicio y su exmujer le ha retirado su apoyo públicamente.

“Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos…”, ha dicho en una entrevista en exclusiva para el programa 'Cuatro al día', donde se la ha escuchado visiblemente enfadada por la situación en la que la ha dejado a ella y a sus dos hijos menores en común.

No solo ha retirado su apoyo si no que además ha relatado que el apoyo al que había sido su marido había estado dirgido en todo momento: “Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’", ha relatado al programa.

Y ha concluido: “Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido”.

Dinorah Santana se mudó a Barcelona

El enfado de Dinorah es evidente, se ha sentido sola después de hacer todo lo que estaba en sus manos para ayudar a su expareja. Hay que recordar que Dinorah Santana, todavía representante de Alves, se mudó a Barcelona con sus hijos en la que podría ser una táctica de la defensa del jugador para demostrar el arraigo de este en la Ciudad Condal y así solicitar su excarcelación justificando que no existía el riesgo de fuga para encontrarse en prisión provisional.

“Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron [la libertad condicional]. Y él desapareció. Fue solamente así”, explica sobre el comportamiento de Alves, al que no le sirvió de nada la maniobra.

“Ser hijos de un presunto violador esto es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”, y añade estas palabras sobre cuando fue a verlo al centro penitenciario de Brians 2: “Lo vi muy bien, muy arrogante”.