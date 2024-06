Fin de vacaciones: Flick y Deco arrancan hoy codo con codo

La 'era Flick' en el FC Barcelona echará oficialmente a andar el próximo 11-12 de julio, momento en el que dará comienzo la pretemporada. Sin embargo, el técnico quiere adelantar tanto trabajo como sea posible antes del inicio de los entrenamientos. Hansi aterriza hoy en la Ciudad Condal para empezar a resolver carpetas planificando codo a codo con Deco, ya de vuelta tras unos días en Brasil.

El pasado 28 de mayo, Flick aterrizó en Barcelona para firmar su nuevo contrato como técnico culé. Fue un viaje relámpago: llegó, se escondió -mejor dicho, lo escondieron-, se hizo sus primeras fotos oficiales como entrenador azulgrana y se marchó. No dio tiempo a nada más. El subidón emocional y la tensión generada por la incertidumbre de los últimos días merecían una tregua tras firmar. No hay que olvidar que, en abril, Hansi también daba por hecho que era el elegido pero Joan Laporta ratificó contra todo pronóstico a Xavi en la famosa noche del sushi.

También Deco se aireó la semana pasada en Brasil. La salida del técnico egarense dejó altos niveles de desgaste en todos los implicados, por lo que el Director de Fútbol se tomó un 'break' antes de ponerse manos a la obra a partir de esta semana. Deco y Flick se citaron para empezar a trabajar conjuntamente a partir de hoy. Todavía falta un mes para el arranque de la pretemporada, pero son múltiples las cuestiones que deben empezar a resolverse. O, al menos, a planificarse.

Se busca una misma línea a seguir en despachos y banquillo

Con las pilas cargadas, el alemán y el luso-brasileño se sentarán codo a codo en la Ciudad Deportiva a partir de ya para ir deshojando la margarita. No solo en cuestiones de altas y bajas, sino en muchos otros apartados que no tienen que ver solo con los jugadores. Por más estudio previo que haya hecho de la entidad, Flick no deja de ser un recién llegado al Barça y eso requiere un período de adaptación. Además, uno de los objetivos que persigue el club en este nuevo proyecto es que la sintonía entre todos los niveles sea máxima. Es decir, que Laporta, Deco y Flick sigan una misma línea y que la comunicación entre ellos sea máxima.

Eso no significa, ni mucho menos, que Flick se vaya a dejar condicionar en decisiones que él y solo él debe tomar. De hecho, el entrenador ya se ha encargado de dejar claro que las cuestiones estrictamente futbolísticas las abordará únicamente con Deco. Con nadie más. Hansi sabe que el Barça es un transatlántico prácticamente único a nivel de repercusión mediática, por lo que quiere contribuir lo menos posible al ruido.

En términos de fichajes, el Barça sí fue claro con el teutón en la decisiva reunión en Londres. Al club le gustaría reforzarse tanto con un pivote defensivo como con un extremo izquierdo, pero se hará lo que se puede y no hay que descartar ni que alguno de estos dos deseos no pueda cumplirse. Hansi aceptó y se enfocó en sacar el máximo rendimiento de la plantilla que ya tiene. El alemán, por cierto, está convencido de que hay nivel de sobras para aspirar a todo.

Nombres propios y un nuevo método de trabajo

Deco y Flick trazarán una hoja de ruta adaptable a los niveles de espacio salarial que haya. Es decir, se cubrirán escenarios diversos y, después, en función del 'fair play' que se vaya obteniendo se irán tomando decisiones. Dicho en otras palabras, se consensuarán una opción A, una opción B y una opción C -como mínimo- en cada posición a reforzar. Y lo mismo a nivel de ventas, donde se elaborará una lista de prioridades. El director deportivo quiere tenerlo todo controlado para que ningún escenario pueda sorprenderle.

Los encuentros que ambos mantendrán prácticamente a diario a partir de hoy irán mucho más allá de nombres propios. Una de las 'obsesiones' del Barça de cara al curso que viene es que sus jugadores 'vuelen' en el aspecto físico, por lo que tanto Deco y Flick perfilarán estos días la cultura de trabajo y las dinámicas de entrenamiento, tanto en el césped como en un gimnasio que recobrará mucho protagonismo con el teutón.