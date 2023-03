Joana Sanz aclara públicamente si confía en la inocencia de Dani Alves

Joana Sanz fue preguntada por su expareja en 'El Programa de Ana Rosa' La modelo canaria ha hablado por primera vez sobre el futbolista brasileño en una entrevisa

Joana Sanz ha concedido su primera entrevista en España en relación al caso Alves, por el que el futbolista está en prisión provisional acusado de una presunta agresión sexual el pasado 40 de Diciembre en una conocida discoteca de Barcelona.

Lo ha hecho en una conversación de 28 minutos con la periodista Leticia Requejo para El Programa de Ana Rosa donde ha querido aclarar las afirmaciones que han ido saliendo en las últimas horas, tras su visita a Dani Alves en Brians 2.

Se decía que la modelo había ido a hablar de dinero pero Sanz ha salido al paso: "No tenemos absolutamente nada que hablar de dinero, porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común".

Joana Sanz, durante su entrevista | SPORT.es

"La única vez que hablamos de dinero fue al inicio de toda esta situación, yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París a donde me iba a trabajar", contó Joana.

También ha reafirmado que no quiere seguir con Alves. "Yo nunca he necesitado nada de él, siempre cada uno hemos tenido nuestras cosas y nuestros trabajos. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo", asegura.

"Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia" ha sentenciado. Eso sí, no piensa darle la espalda al jugador: Yo siempre que pueda lo voy a ir a ver para saber cómo está, cómo se encuentra y saber de él. Es una situación muy complicada", afirma la modelo. "Estoy saliendo adelante", añade.