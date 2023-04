Así debes declarar en Renta tus ventas en Vinted o Wallapop

La compra de segunda mano se ha incrementando en los últimos años Las nuevas aplicaciones como Wallapop han facilitado estas transacciones

La compra de segunda mano está a la orden del día. El elevado consumismo hace que muchas personas de deshagan de objetos, prendas o muebles en buen estado por falta de espacio o para renovar. De la misma forma, son otras muchas personas que aprovechan estos productos para comprar de forma más económica. Ahora bien, algunas de estas transacciones económicas son declarables en renta.

La Agencia Tributaria informa de que todas las ventas en las que se hayan obtenido beneficio se tienen que declarar. Es decir, la tributación será del 19% si se obtienen beneficios por debajo de 6.000 euros y un 26% para los que superen los 200.000 euros.

Otro de las casos susceptibles para declarar en renta es cuando la persona obtenga unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. Lo que suponen mil euros mensuales en catorce pagas. De cara al 2024, la cifra cambiará a mil ochenta euros mensuales.

Aunque no se han conocido muchas inspecciones sobre estos movimientos, no cumplir con la declaración en renta de estas compraventas pueda implicar una sanción de hasta el 150%. En casa de que no se haya conseguido beneficio en la venta, si no has presentado correctamente la declaración pueden sancionarte hasta 200 euros.