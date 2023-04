No caigas en los bulos sobre la Renta 2023: esta no es la verdadera Agencia Tributaria

El organismo nunca pedirá datos privados por correo electrónico o SMS No des nunca tu tarjeta de crédito o número de cuenta

El sistema para presentar la Declaración de la Renta 2023 está abierto desde el pasado 6 de abril, por lo que muchos de vosotros ya sabrá si la Agencia Tributaria le debe dinero, o sois vosotros los que tenéis que pagar. Pero si aún no has podido ver el borrador, es mejor que no caigas en las muchas trampas que están llegando a través de mensaje de texto o correo electrónico.

La Agencia Tributaria ha detectado una serie de correos electrónicos enviados 'en su nombre', pero con un e-mail completamente diferente, en el que se expone como asunto "comprobante fiscal digital".

El texto invita al receptor a presentar una serie de documentos con fecha anterior a la actual, y para ello debe descargar un comprobante fiscal que, realmente, se trata de un malware que infecta tu ordenador.

Este ataque no es el único 'phishing' que se ha realizado en los últimos días en nombre de la Declaración de la Renta 2023: los SMS también han proliferado, muchos de ellos asegurando que te han devuelto determinada cantidad de dinero. ¿Cómo vas a recibir un mensaje de texto si no has hecho la renta? Y si la has hecho, ¿no caes en que la cifra es completamente diferente a la original?