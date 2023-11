¿Cuándo sale el wrapped de Spotify 2023?

Cómo funciona, hasta cuándo cuenta y en qué momento sale Te contamos todo lo que debes saber sobre este recuento del año musical

Cada año el Spotfy Wrapped se vuelve en un regalo más esperado, para los amantes de la música la llegada del Wrapped es el resumen perfecto para descubrir cuáles son los artistas que más han escuchado durante el año, igual que las canciones, los géneros y hasta los minutos que se han pasado pegados a los cascos deleitándose con nuevos temas.

Y algo, que nos gusta y mucho, es que el diseño del Spotify Wrapped permite fardar de gusto musical en las redes. Estrenado en 2016 por la plataforma de reproducción de música Spotify, el Wrapped es una especie de repaso del año, por así decirlo.

A través de una presentación original y dinámica, que ha ido evolucionando con los años, la aplicación permite ver en formato story cómo ha evolucionado tu año musical.

Con el auge del podcast, hace un tiempo que la aplicación ha decidido incorporar un apartado para los podcast, cada vez reproducidos en la aplicación.

No solo te informan sobre los podcasts que más escuchas, también sobre tus rutinas: si eres más de por las mañanas, por las tardes o por las noches, si sueles obsesionarte con una canción o eres de escuchar aleatoriamente...en definitiva, tu alma explicada a través de la música, por decirlo de alguna manera.

El Wrapped funciona gracias a un método llamado scrobbling, que consiste en llevar un registro de todas las canciones que escuchas y en base a eso realizar un informe o, de manera aun más práctica, recomendarte canciones o artistas similares.

Aunque Spotify comenzó a implementar este método para realizar el Wrapped hace tan solo unos años, lo cierto es que originalmente fue creada por otra aplicación paralela, llamada Last.fm.

Esta aplicación descubrió que prestando atención a los hábitos de escuca de una persona se podía llegar a saber mucho de ella, y comenzó a elaborar informes no ya anuales como el Wrapped, sino semana por semana.

¿Cuándo estará disponible el Spotify Wrapped 2023?

Sea como fuere, el Spotify Wrapped de este 2023 está mucho más cerca de lo que la gente piensa, porque no suele esperar hasta el final de año para ver la luz.

En 2022, el wrapped de Spotify estuvo disponible 30 de noviembre, no a final de año. ¿Esto qué significa? Pues que para que el resumen salga antes de diciembre y pleno mes de noviembre, Spotify tiene que dejar de contabilizar tus datos mucho antes, para que le dé tiempo a coger los de todos los usuarios y elaborar el gran informe. Es decir, que el resumen anual nunca llega a abarcar los doce meses como tal. Por eso seguro que has oído a alguien quejarse de que los grupos o canciones no se correspondían con lo esperado y bien, se debe precisamente a esto.

¿Cuándo deja entonces Spotify de contabilizar la música que estás escuchando?

El 31 de octubre es el último día para que la aplicación recopile los datos de cada usuario. Es decir, que Spotify no recoge nada de lo que escuches desde ese momento hasta que salga el Wrapped, por lo que será inútil intentar cambiar nada o esperar ver algún grupo o canción al que te hayas enganchado recientemente.

Spotify solo cogerá el registro desde el 1 de enero de 2023 al 31 de octubre, por lo que lo que escuches a partir de ahí y hasta el próximo 1 de enero de 2024 quedará por completo en el limbo y no será contabilizado para ningún Wrapped.