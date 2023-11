El impactante cambio físico de Harry Styles deja a los fans con la boca abierta: "¿Pero qué se ha hecho?"

El cantante ha asistido al concierto de U2 en la esfera de Las Vegas junto a su novia, Taylor Russell

Harry Styles ha aparecido en público con un nuevo look que ha dejado a sus fans con la boca abierta. El exintegrante de One Direction, ha logrado una gran carrera en solitario acumula más de 55 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify y cada tema que saca se convierte en todo un éxito. Por ello, no es de extrañar que su vida privada sea analizada al milímetro, gracias al interés que suscita.

Hace unos meses salía a la luz la relación del cantante con la canadiense Taylor Rusell, a pesar de no haberlo confirmado porque prefieren tener un perfil bajo, pero sí que les han visto juntos en varias ocasiones. En su última aparición pública Harry Styles ha desatado la polémica con su nuevo look.

Harry Styles has shaved his head. (via TMZ) pic.twitter.com/OchISyMKAM — Pop Base (@PopBase) November 9, 2023

Los artistas suelen hacerse cosas radicales en el pelo para anunciar una nueva etapa en su carrera profesional, o simplemente por gusto para romper con su vida anterior.

No se sabe cuál de las opciones habrá motivado a Harry Styles para despedirse de sus rizos y raparse la melena. El cantante ha aparecido en Las Vegas Sphere para acudir a un concierto de la banda de rock alternativo U2 con el pelo rapado.

Toda una revolución: "Harry pelón está haciendo más ruido que las carreras de muchas personas"

Si bien empezó a haber rumores de este nuevo look, confirmó con las fotografías publicadas por el portal TMZ. Las redes sociales han reaccionado de forma inminente. En X (Twitter), las imágenes han recolectado 14 millones de visualizaciones y casi 30 mil comentarios citados.

"Pensaba que era falso, ¿Pero qué se ha hecho?", ha asegurado uno de los usuarios. "Cuando pensaba que no podría ponerse más feo me sale con esto", ha añadido otro. Pero si algo está claro es que ha estallado todo: "Harry pelón está haciendo más ruido que las carreras de muchas personas".

El cambio radical ha puesto sobre la mesa una teoría conspirativa a su alrededor: siempre ha estado calvo. Según el tiktoker PattyPopCulture el artista podría haber estado ocultando sus problemas de alopecia con pelucas, una teoría que se ha llevado más de 1,5 millones de likes.