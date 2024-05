Los cielos de España se tiñen con una aurora boreal tan espectacular como sorprendente

En aquellas zonas de España en las que la nubosidad no empañaba los cielos, millones de personas pusieron sus ojos en los cielos durante la noche del viernes 10 de mayo. Una jornada que muchos no olvidarán nunca por el impresionante y sorprendente suceso que se ha vivido en la Península Ibérica: la tormenta geomagnética (o tormenta solar) más potente de los últimos 20 años ha producido que se puedan observar enormes auroras boreales en latitudes en las que no estamos para nada acostumbrados.

Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Aragón, Catalunya o País Vasco son tan solo algunas de las zonas de España que han protagonizado este suceso cuya explicación se encuentra en esa tormenta geomagnética de fuerza G5 (la máxima en la escala) que ha azotado (y se encuentra azotando) la Tierra.

Las redes sociales se han llenado de fotografías de aficionados que se han encontrado con una sorpresa en los cielos. Imágenes que parecen extraídas de Suecia, Noruega o Finlandia, pero que se han tomado sin filtros ni manipulación digital en España.

Si bien no es la primera vez que observamos auroras boreales en España, sí que puede ser la primera ocasión en la que se producen de forma generalizada. Además, gracias al poder de las redes sociales, se han publicado miles de imágenes de estas auroras boreales que quedarán siempre para el recuerdo y que además pueden continuar a lo largo del fin de semana.