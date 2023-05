Chanel revela en 'El Hormiguero' su mayor trauma

La cantante ha contado una anécdota que casi le cuesta la vida durante el rodaje de su último tema “Tengo un trauma, atragantarme con mi propia saliva”

Como bien sabréis muchos de vosotros, ayer por la noche, 'El Hormiguero' recibió la visita de Chanel Terrero, quien fue una de las grandes protagonistas de Eurovisión el año pasado con su canción 'SloMo', con la que consiguió quedar tercera en el mencionado festival. Ahora, la artista ha sacado un nuevo single, llamado 'Clavaíto', en el que colabora con Abraham Mateo.

De hecho, la mencionada canción ya está disponible y, además, ya se encuentra entre las más escuchadas de España en Spotify. 'Clavaíto' formará parte de su nuevo disco, el cual sacará próximamente. Ahora bien, aunque sí que tiene algo que ver con todo esto, en su visita al programa de Antena 3, Pablo Motos ha aprovechado para sacarle el tema de una anécdota que tiene mucha relación con la mencionada canción.

En su entrevista en 'El Hormiguero', Chanel ha tenido que hablar de un suceso que casi le cuesta la vida durante el rodaje del videoclip del tema junto a Abraham Mateo. Concretamente, la artista afirmó que eso le ha generado un trauma: “Tengo un trauma, atragantarme con mi propia saliva”, ha comenzado señalando. La hispano-cubana lo tiene claro, y este es uno de sus mayores miedos últimamente: “Que se me vaya por otro lado, ahogarme y morir. Es que me agobio y se me cierra la laringe. Pido ayuda a todos los psicólogos y psicólogas de España para que me ayuden”.

Ahora bien, retomando la anécdota, la cual tiene que ver con el rodaje del videoclip del mencionado single y una chocolatina, Chanel admitió que “lo que me pasó fue que me estaba comiendo la chocolatina, me atraganté y estuve unos minutos sin poder respirar”. Asimismo, la artista añadió lo siguiente: “Mi equipo pensaba que estaba agradeciendo el día de rodaje, pero me estaba muriendo”.