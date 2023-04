Las cabañuelas son claras: Así será el tiempo durante la feria de Abril

La semana según el famoso método promete una buena feria Las cabañuelas dicen que será una semana con el viento como protagonista

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado máximas de hasta 27 grados y mínimas de 2-3 grados, que se registrarán toda la semana hasta el domingo. Si hablamos de precipitaciones, se esperan chubascos en pocas zonas de España. La predicción de la semana según AEMET consiste en temperaturas elevadas y otra vez, escasez de agua.

Ahora, además de la Agencia Estatal de Meteorología, Manuel Briz ha informado de la predicción del tiempo según las cabañuelas. Estas dicen que será una semana con vientos y cielos con pocas nubes, sobre todo el jueves cuando sopla de poniente.

Tal y como dice el refrán "del invierno no se ha salido hasta que abril no se ha ido" y es que, este famoso dicho castellano no puede estar más acertado. Por desgracia, ya nos gustaría que otro refrán fuese cierto: "en abril aguas mil". Debida la situación de escasez de agua que vive España, sería lo mejor que nos podía pasar.

Se esperan vientos flojos y de rumbo cambiante, tornándose con más violencia según se acerca a mediados. La humedad se mantendrá en el ambiente y se presentan numerosas nubes, pero las precipitaciones de lluvia seguirán siendo escasas para la necesidad de litros que tienen los campos de nuestro país.