Wismichu se pronuncia sobre la polémica de Biyín: No iba a comentar nada pero...

El famoso youtuber denuncia ser insultado delante de 100.000 personas en stream "Ya me he callado durante mucho tiempo"

Wismichu, el archiconocido youtuber e influencer, ha decidido dejar de estar callado y responder a los ataques que Biyín habría lanzado contra él en pleno streaming. Y lo ha hecho en Twitter, escribiendo para ello un hilo que acumula más de 5.000 citados y 83.000 me gusta en poco más de 24 horas: "esta persona está hablando de mi específicamente e insultándome delante de 100.000 personas en stream y ya me he callado durante mucho tiempo".

Ismael Prego, la persona que se encuentra tras el pseudónimo de Wismichu, considera que todos tenemos un pasado del que nos podemos arrepentir, "el tema es que lo peor que ha hecho Sara no es ese pasado. Lo peor es cómo trata a sus series cercanos, managers, amigos e incluso pareja". El protagonista de esta historia considera que la situación ha empeorado muchísimo "desde que se ha hecho famosa y tiene poder (...). Por un lado, ejerce ese poder para hacer daño y quedar por encima de la gente que la enfada, y por otro vive con un miedo constante a que la gente sepa realmente cómo es".

Wismichu se atreve incluso a compartir capturas de pantalla sobre una polémica con Dalas: "cuando le pidió disculpas en cierto vídeo en el que se la ve claramente nerviosa (...). Fue porque tenía miedo ya que la estaba amenazando con publicar cosas que han salido a la luz este finde, y muchas otras más turbias".

Quedando claro que fueran orquestadas por un tercero que tiene una clara enemistad conmigo. En resumen, un bulo de la gentuza de siempre. Un abrazo y recordad que fuera de internet también hay vida. — Ismael Prego (@Wismichu) 5 de febrero de 2023

Por todos estos problemas y otros muchos que no ha revelado, Ismael prefirió "alejarse de esta gente (...). Viven obsesionados con los números, con lo que tienen en internet y no se dan cuenta de que lo realmente importante está fuera de redes".