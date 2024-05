Mbappé, las cosas por su nombre

Mbappé

Llegó el día. 72 horas después de volver a fracasar en la Champions, Mbappé confirma lo que todo el mundo sabía, pero que no se dignaba a anunciar. Se va del PSG a final de temporada. ¿Dónde? Aún no lo ha desvelado, aunque todos saben que elegirá el Real Madrid.

Mbappé ha mareado por marear, y seguramente ha disfrutado con ello. Quizá ni él sabía exactamente lo que quería, y se ha llevado por delante la confianza que le brindó en su momento el Madrid al apostar prácticamente todo por él el verano pasado. También la del PSG, club que le dio las llaves de su ‘corazón’ para liderar un proyecto ambicioso, que otro año más ha tenido un desenlace infeliz en Europa.

Mensajes contradictorios y versiones cambiantes que nunca han dejado nada claro. Me quedo, me voy, me quedo, me voy… Hechos, no palabras dicen. Pues eso. Porque Kylian lo quiere todo. Absolutamente todo. Y eso en la vida es imposible. En el PSG lo han intentado. Y parece que no ha sido suficiente.

Su imagen, duramente dañada, es la de un futbolista caprichoso, incoherente y poco leal. En el Real Madrid, tendrá que ganarse la confianza que ya le dieron y destrozó. Y eso lleva trabajo, mucho trabajo. Aunque sea un espectáculo sobre el césped, hay muchas maneras de hacer las cosas fuera del mismo, y parece que Kylian opta siempre por el camino más complicado.

Dicen que es madridista desde la cuna… ¿Por qué le ha costado tanto escuchar al corazón como han hecho tantos futbolistas en la historia? Cristiano Ronaldo vino, ganó y se fue por todo lo alto, con la Champions bajo el brazo. Dicen que no sentirá en ningún sitio el valor que le dan en el PSG… ¿Por qué no se aferra a ese pensamiento y trata de conseguir el gran objetivo que se le ha resistido durante siete años? A diferencia del portugués, el ‘capitán’ francés ha sido el primero en abandonar el barco.