Alejandro Sanz habla sobre su salud en redes sociales: "He tenido un brote fuerte"

El cantante ha vuelto a hablar sobre su salud mental en Twitter, donde lo hizo recientemente "Parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho"

Seguro que muchos conocéis ya el mensaje lanzado en redes sociales por parte de Alejandro Sanz, el cual se podía leer un texto en el que reconocía que no estaba bien y en el que hablaba sin tapujos sobre su salud mental. De este modo, el cantante español dijo lo siguiente en Twitter: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, comenzaba diciendo el más que reconocido artista.

Ya han pasado algunos días de ese mensaje y Alejandro ha recibido una buena oleada de apoyo en redes sociales. Además, ahora el cantante ha vuelto a hablar en Twitter para dar las gracias a sus seguidores por el apoyo recibido: “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”. Tras ello, Sanz ha vuelto a tratar el tema de su salud mental: “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aun no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea”.

Dicho esto, Alejandro Sanz termina su nuevo mensaje agradeciendo el apoyo a sus fans y con una frase más optimista: “Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”.

Por último, cabe mencionar que Alejandro Sanz regresará a los escenarios con una gira que empieza este 3 de junio y en la que podrá recorrer España, pasando por Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante y Castellón. Una gira que en septiembre traspasará fronteras, cruzando el charco hasta Estados Unidos y México.