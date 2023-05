Las últimas palabras de Alejandro Sanz han preocupado (y mucho) a sus fans

"A veces no quiero ni estar", asegura el cantante Desde que ha publicado estas declaraciones, recibe numerosas palabras de apoyo

El cantante Alejandro Sanz ha generado mucha preocupación por sus últimas palabras publicadas en redes sociales. Tal y cómo ha dejado caer en Twitter, se encuentra en un momento de ánimos más bien bajos, por lo que el mensaje ha provocado que cientos de fans del artista le manden todo su apoyo a través de respuestas y citados.

"No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que esto se me pase... Llegaré a los escenarios y algo dentro de mi me dirá qué hacer".

Esta primera parte del mensaje ya era preocupante, pero aún más lo es la segunda: "a veces no quiero ni estar, literalmente. Solo por ser sincero y no por entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Se desconoce el motivo de esta crisis de ánimo de Alejandro Sanz, pero la publicación acumula más de 105.000 likes y cientos de comentarios, además de miles de retuits y mensajes citados: con más de 20 millones de seguidores, son muchos los que han querido enviar palabras de apoyo a uno de los cantantes españoles más internacionales.