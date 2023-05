El enigmático mensaje de Mourinho sobre su futuro

El técnico luso declinó desvelar su futuro, pero admite que ha sido "muy claro" con sus capitanes Mourinho disputa el próximo miércoles su primera final de la Europa League como entrenador ante el Sevilla de Mendilíbar

El entrenador del Roma, José Mourinho, afirmó en vísperas de la final de la Liga Europa ante el Sevilla, en Budapest, que ha hablado sobre su futuro en el banquillo romanista con sus dos capitanes y que había sido "muy claro" con ellos, aunque declinó desvelar cuál será éste y resaltó que ahora sólo le "importa" su equipo "y la final de mañana".

En su rueda de prensa en el Puskás Arena de la capital húngara, antes del entrenamiento previo a la final, el técnico portugués respondió así tras ser cuestionado por el hecho de que cuando ganó el triplete en 2010 con el Inter de Milán, con el título de la Liga de Campeones, se intuía que iba a marcharse del club interista y acabó fichando por el Real Madrid.

Preguntado sobre si ahora, en caso de ganar la final ante el Sevilla y después de la Liga Conferencia conquistada el pasado año en Tirana, dejará el Roma, Mourinho contestó que quizás deberían hacerle "la misma pregunta a (José Luis) Mendilibar", el entrenador sevillista, pues "tal vez su situación -sólo firmó para los tres últimos meses de la temporada- es más compleja" que la suya.

"He hablado con mis dos capitanes (Lorenzo Pellegrini y Gianluca Mancini) y me han hecho una pregunta similar. He sido muy claro y no quiero que digan lo que allí se ha dicho porque queda entre nosotros, es algo privado, pero hay una gran diferencia entre esta situación y la que vivía cuando el Inter", aseguró el preparador de Roma.

En ese momento, precisó, "no había firmado ningún contrato con el Real Madrid, aunque el acuerdo estaba hecho, pero en este caso no hay nada", y añadió: "la situación es completamente diferente y, además, no me importa: sólo nosotros y nosotros, la Roma; queremos disputar la final de mañana".

Su centrocampista Lorenzo Pellegrini se refirió a esta cuestión, al ser preguntado en rueda de prensa, y comentó que habían "hablado antes" de ese extremo con el técnico, "pero es obvio que lo que se ha dicho se queda" entre ellos y que "en el momento que toque él (Mourinho) hablará sobre su futuro", puesto que, además, ahora están "centrados en la final de este miércoles"