El PSG abre el casting para su banquillo

Mourinho, Luis Enrique, Thiago Motta y Marcelo Gallardo están entre la lista de candidatos para entrenar en el Parque de los Príncipes Se da por hecho que Christophe Galtier no continuará la próxima temporada a pesar de que él quiera seguir

Salvo giro inesperado de los acontecimientos, Christophe Galtier no continuará en el banquillo del PSG la próxima temporada a pesar de que este domingo él mismo dijera que merecía continuar. "Lo di todo este año. Con mucha energía, pude mantener el rumbo en momentos muy, muy difíciles. No me perdonaron, somos campeones de Francia, ganamos el Trofeo de Campeones. Una temporada catastrófica en el PSG es cuando no eres campeón", afirmó Galtier.

Sin embargo, según aseguran en Francia, la cúpula y Qatar ya han tomado la decisión de sustituir al galo por un entrenador más experimentado y es ahí donde se abre la lista de candidatos a nombres tan varipiopintos como Luis Enrique, Jose Mourinho, Thiago Motta, Marcelo Gallardo o Abel Ferreira, preparador del Palmeiras muy del gusto del asesor deportivo Luis Campos, pero poco apetecible para los que ponen los petrodólares.

Motta sería el favorito de Al-Khelaïfi, Mourinho de Luis Campos y Luis Enrique la opción conciliadora. De esta terna debería de salir el próximo entrenador del PSG, aunque tratándose del club parisino nunca se sabe. La prensa francesa asegura que el si el PSG llama a Mourinho éste dirá sí porque está como loco por volver a entrenar a un equipo con opciones de luchar por todos los títulos.