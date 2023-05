La amarga queja de la Juve: "Fue penalti a Rabiot"

El francés mostró las heridas causadas por una 'plancha' de Badé en el interior del área a poco del final Ni el colegiado Siebert ni el VAR indicaron nada punible en la acción

Si el Sevilla acabó indignado con el arbitraje del alemán Siebert en el encuentro de ida de semifinales de la Europa League en Turín a raíz del gol del empate juventino unos segundos por encima del tiempo añadido, también la 'Vecchia Signora' tiene motivos de amarga queja.

A la conclusión del encuentro, el francés Adrien Rabiot mostró a las cámaras de TV las heridas que le causó una entrada de Loïc Badé en el interior del área a pocos minutos del final, acción donde los italianos reclamaron un penalti que ni el colegiado ni la sala VOR apreciaron.

El francés de la Juventus quiso mostrar su pierna a la conclusión del encuentro, y habló con claridad sobre la jugada. “Fue falta, era clara pero desde el VAR no se dijo nada. El árbitro no reaccionó y el VAR no le llamó, no sé porqué, pero para mí es una falta clara”, afirmó a los periodistas de Sky todavía sobre el césped.

Rabiot y sus heridas de guerra | Twitter

Por su parte, el entrenador Massimiliano Allegri comentó: “Tenemos que pensar solo en nosotros. Si el árbitro no fue al VAR es porque el VAR no lo ha llamado: aceptamos todo lo que decidan los árbitros, porque si no, nos ponemos nerviosos y perdemos energía. Y ese fue el momento más peligroso: con una distracción por exceso de nerviosismo nos arriesgamos a encajar el segundo gol".

La mayoría de analistas arbitrales coinciden en señalar que la acción de Badé era penalti claro. La cuestión es que el bueno de Siebert no dejó contento a nadie con su arbitraje anoche en el Juventus Stadium.