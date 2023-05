Mendilibar: "Hay que pensar en todo el partido y no en el último segundo"

El entrenador vasco reconoció que no supieron defender bien el último córner de la Juventus Mendilibar deberá esperar para saber el alcance de la lesión de Ocampos

El técnico sevillista salió con buen sabor de boca del Juventus Stadium, pese al empate sobre la bocina de los italianos. Mendilibar reconoció que el resultado es una “pena”, pero que el equipo se va “contento”. El Sevilla sacó un 1-1 de Turín.

“Hemos frenado a la Juve en todo momento y a veces hemos jugado bien hacia arriba. Hay que pensar en todo el partido y no en el último segundo”, aseveró el vasco. El míster de Zaldibar reconoció que no supieron defender bien la última acción y que el equipo completó un buen partido en un estadio complicado. Mendilibar añadió sobre la vuelta: “Sabemos que hay que salir a ganar, no podemos especular y esa es la idea para la próxima semana. En Sevilla, con nuestra afición, podremos aguantar mejor que lo hemos hecho hoy”.

En cuanto a la lesión de Ocampos, el preparador de los andaluces no fue muy optimista. Mendilibar opta por la cautela con el argentino y prácticamente descartó a Suso para la vuelta del próximo jueves: "No sabemos qué pasa con Ocampos. No se ha roto nada pero se le ha vuelto a cargar. Hay que darle reposo estos tres o cuatro días y espero que para el jueves pueda estar. Lo de Suso es más difícil porque es un tema muscular y en una semana o diez días es complicado que se cure".