Otra renovación importante de Partizan a la espera de Mirotic

El conjunto de Obradovic mantiene el esqueleto principal del pasado año después de firmar un año más a James Nunnally El cuadro serbio quiere ser un claro contendiente al título si firma finalmente a Nikola Mirotic

El Partizan sigue atando a los jugadores que tan buen rendimiento le dieron la pasada temporada y que a punto estuvo de meterle en la Final Four de Kaunas, de no haber sido por la trifulca que organizó Sergi Llull, y que finalmente dio la plaza para esa Final Four al Madrid y que finalmente se la llevaría el propio Real Madrid.

El cuadro de Obradovic ha logrado mantener la estructura del pasado año después de anunciar este domingo que ha llegado a un acuerdo para renovar por una temporada más al alero James Nunnally.

El estadounidense de 2,01 y 33 años anotó 9,2 puntos con un 40,5 % de tiros de tres puntos, además de 2,1 rebotes y 1,8 asistencias en 37 apariciones en la Euroliga la temporada pasada, lo que ayudó al Partizan a llegar a los playoffs de la Euroliga por primera vez en 12 años.

Nunnally decidió serguir unido a Zeljko Obradovic después que ambos ya compartieron tres temporadas en Fenerbahce Beko Istanbul, ganando el título de la Euroliga en 2017 con el ahora blaugrana Jan Vesely.

El próximo, la 'bomba' Mirotic

Con la renovación de Nunnally, el Partizan mantiene al equipo ganador de la pasada temporada después que Kevin Durant y Zach Leday decidieran seguir en el equipo. A ellos, han llegado este verano Ognjen Jamaraz y Mateusz Ponitka.

Obradovic quiere llevar al Partizan a la Final Four y luchar por ganar la Euroliga, aunque le falta por anunciar la pieza que daría el impulso definitivo al proyecto, el montenegrino Nikola Mirotic.

El técnico le explicó el proyecto en un par de conversaciones que han tenido en las últimas semanas, y todo indica que el todavía jugador del Barça se ha decidido por el Partizan a pesar del interés que también ha mostrado su archirival de Belgrado, el Estrella Roja.