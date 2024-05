El Panathinaikos aparta a Jasikevicius de la final

Sarunas Jasikevicius no estará en la gran final de la Euroliga, después de la clara derrota del Fenerbahçe ante Panathinaikos (73-57) en una gran actuación colectiva de los griegos, que ya arrancaron el partido con un 12-0. Será la tercera semifinal consecutiva en la que Saras se queda fuera de la final, las dos últimas con el Barça y ahora con los turcos.

PAN-FEN Euroliga PAN 73 57 FEN Alineaciones Panathinaikos, 73 (22+16+18+17): Nunn (14), Mitoglou (2), Grant (13), Papapetrou (9), Lessort (17)-cinco inicial-, Sloukas (4), Antetokounmpo (0); Grigonis (6), Juancho Hernangómez (3), Kalaitzakis (5), Fenerbahçe, 57 (13+23+14+7): Calathes (5), Willbekin (2), Hayes-Davis (14), Motley (0), Pierre (0)- cinco inicial-, Sanli (7), Papagiannis (3), Biberovic (4), Guduric (10), Dorsey (2), Sestina (10).

El duelo arrancó con un sorprendente 12-0 para el Panathinaikos, ante un Fenerbahçe incapaz de hilvanar una sola jugada en ataque. Saras tuvo que parar el duelo ante la sangría inicial que recibían los suyos.

Hayes lograba romper ese duro parcial inicial con la primera canasta a los cinco minutos. Los de Ataman también se paraban ofensivamente y daba entrada a Sloukas que reactivaba a su equipo (16-6).

Panathinaikos cerraba el cuarto con una cómoda renta (22-13) fruto de ese explosivo inicio de 12-0 que cogió a los de Jasikevicius dormidos.

Fenerbahçe reduce la diferencia

Los turcos, mejorando en defensa, fueron reduciendo la renta a solo cuatro (24-20), pero la reacción verde llegó de Kendrick Nunn, Sloukas y un triple de Juancho Hernangómez para volver a abrir brecha (32-23).

Wilbakin, dirigiendo el ataque del conjunto turco en la semifinal de la Euroliga / EFE

El conjunto turco apretaba los dientes, mejoraba en el rebote, y trataba de recortar la renta a base de lanzamientos triples y algún robo de balón para irse al descanso solo dos puntos abajo (38-36) con 12 puntos de su estrella, Nigel Hayes-Davis. Los de Saras habían logrado neutralizar el gran inicio de los griegos y la primera semifinal estaba abierta.

En la reanudación, Fenerbahçe no dejaba escapar a un Panathinaikos en control, pero que no lograba abrir brecha (47-45), Wilbekin cometía su tercera falta y se iba al banquillo. Aunque su aportación fue lamentable. Los turcos seguían cerca, pero no lograban darle la vuelta al electrónico. Una antideportiva a Biberovic permitía mantener a los griegos por delante (51-45).

Panathinaikos aguanta

Dorsey acercaba a solo un punto a Fenerbahçe (51-50) con la sensación que los de Saras podían darle la vuelta antes de acabar el tercer cuarto. Pero los turcos fallaron varios ataques y un triple de Kalaitzakis daba aire a los verdes al final del tercer cuarto (56-50).

Panathinaikos empezó mejor el parcial final (60-50) y Fenerbahçe ya iba demasiado a remolque sin encontrar buenas acciones ofensivas. La presión del reloj empezaba a pasar factura y los nervios de los turcos les llevaba a demasiados errores (67-55).

Fenerbahçe empezó a utilizar el recurso del triple, pero sin acierto era imposible reducir la renta. Una antideportiva a Calathes a 2:49 del final, fue el principio del fin para los turcos (70-55).