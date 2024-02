Mirotic se exhibe en la victoria de Olimpia Milano ante el Real Madrid

Tras una pésima primera mitad, en la que se marcharon 19 puntos por debajo en el marcador, el Real Madrid cayó por 81-76 en su visita a un Olimpia Milano en el que Nikola Mirotic firmó su mejor actuación tras superar su lesión en el Aquiles, anotando 23 puntos y un increíble seis de siete desde el triple. El exjugador del Barça estuvo muy bien acompañado por Shavon Shields, que firmó 27 tantos.

Olimpia Milano - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 08/02/2023 EUROLIGA MIL 81 76 RMA Alineaciones OLIMPIA MILANO, 81 (23+25+18+15): Napier (8), Melli (2), Shields (27), Ricci (-), Voigtmann (-) -equipo inicial-, Lo (8), McGruder (7), Hall (4), Mirotic (23) y Hines (2). REAL MADRID, 76 (19+10+25+22): Campazzo (8), Deck (10), Hezonja (11), Musa (12), Tavares (8), -quinteto inicial-, Fernández (3), Rodríguez (9), Poirier (6), Llull (4) y Yabusele (5).

El conjunto blanco arrancó con mayor inspiración que los italianos, que salieron al encuentro con cierto respeto tras lo ocurrido en la primera vuelta, en el partido del Wizink Center. Dzanan Musa puso el 5-12 en el marcador, en el cuarto minuto del partido, pero a partir de ese momento, el guion del partido cambió. Parcial de 18-7 para cerrar el primer asalto, y con un Nikola Mirotic que ya empezó a hacer de las suyas, con ocho puntos y dos de dos en triple.

Un segundo cuarto irreconocible

Una estadística que mejoró en el segundo cuarto, cuando la diferencia se empezó a ampliar notablemente en el electrónico. El exazulgrana volvió a anotar otros dos triples, y los de Chus Mateo vivieron un colapso en el ataque: fue Edy Tavares quien anotó el primer punto del periodo, desde el tiro libre, con casi cinco minutos transcurridos. Lo aprovechó el conjunto italiano, en una de las primeras partes más inspiradas en lo que va de curso en Europa, para poner el +20 en el marcador (46-26), gracias a un tiro libre de Maodo Lo. Irreconocible el equipo blanco, y 19 puntos a remontar en la segunda mitad (48-29). Ya no valía, porque sonó la bocina del descanso, pero Mirotic sacó a relucir su inspiración anotando un triple desde el centro del campo.

La dureza del 'Facu' con Mirotic

Algo más inspirado en ataque arrancó el tercer cuarto el Real Madrid, con dos triples prácticamente consecutivos de Gabriel Deck y Mario Hezonja. Pero la reacción defensiva siguió sin llegar, y Olimpia Milano seguía acertando con cierta facilidad, además de mantener buenos porcentajes en el tiro. Facundo Campazzo cometió una falta muy dura sobre Nikola Mirotic, al que mandó al suelo, fruto de la frustración.

Rodney McGruder obligó a parar el partido a Mateo tras un triple lateral que supuso el 64-45. Surtió efecto, con un parcial de 2-9 con el que entraron al último cuarto con vida (66-54).

Los Sergios lideran la reacción blanca

En el último cuarto, parecía no llegar la reacción blanca, pero un ex Olimpia, como es Sergio Rodríguez, redujo la distancia a tan solo siete puntos con dos triples consecutivos, que obligaron a detener el encuentro a un enfadado Ettore Messina. No reaccionó el conjunto italiano, y Sergio Llull culminó un contraataque para situarse a tan solo tres puntos (71-68). Apareció al rescate Mirotic, con un triple en el que hizo 'volar' a Guerschon Yabusele (74-69), y en la siguiente canasta, con un 'fade away' también ante el francés que volvió a traer otro tiempo muerto al partido (76-70).

Shields sentencia el partido

Musa, con seis puntos prácticamente consecutivos, volvió a situar a su equipo a tan solo tres puntos (79-76). Un resultado que se mantuvo hasta que, a falta de 25 segundos para acabar el partido, el Madrid perdió el balón tras recuperación de Shields, que acabó con personal de Yabusele. Llull protestó la decisión y se llevó la técnica, y desde la línea del tiro libre, el talentoso exterior del conjunto italiano selló el triunfo.

El exterior bosnio fue el máximo anotador de los suyos con 12 puntos que no bastaron para evitar la cuarta derrota de la temporada en Euroliga.