Jasikevicius: "Hemos sido muy blandos"

El técnico azulgrana lamentó la falta de intensidad de sus jugadores ante Zalgiris "No vas a ganar muchos partidos fuera jugando así en la Euroliga", sentenció el lituano

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, lamentó que sus jugadores no saltaran a la pista con la intensidad necesaria para enfrentarse este jueves al Zalgiris en Kaunas, aunque el conjunto azulgrana mejoró en la segunda parte y pudo terminar ganando (73-72).

"En los minutos finales, el partido puede caer de cualquier lado. ¿Por qué necesitamos esperar a los minutos finales? ¿Y por qué no jugamos con esta intensidad de inicio?", se preguntó el preparador lituano tras el partido.

Jasikevicius asumió la responsabilidad por el mal inicio del equipo: "No he conseguido que mis chicos entiendan la dureza con la que tenían que jugar hoy. Hemos salido muy blandos, con una mentalidad mala. No vas a ganar muchos partidos fuera jugando así en la Euroliga. He de intentar llegar a los jugadores mejor y no lo he conseguido".

"La jugada final ha salido como pensábamos. Hemos tenido muchas oportunidades en los últimos segundos para tirar. Estoy contento con esto", explicó el entrenador del Barça pese a la decepción final.

Jasikevicius alabó la actuación de Cory Higgins, autor de 10 puntos y determinante en la mejoría azulgrana: "Está en su línea y estamos contentos con él. Entendemos que esto es muy largo y viene de una lesión de larga duración. Hoy se ha echado el equipo a la espalda y ha sido un factor importante en el tercer y el último cuarto. Está dando pasos importantes adelante".

"No salimos a la pista con la mentalidad adecuada y tuvimos que luchar para volver al partido. Logramos remontar, pero al final nos derrotaron. Tenemos que aprender y continuar. Es una temporada larga", resumió el propio Higgins.

Por último, el Barça comunicó que el alero Álex Abrines, que se retiró del partido tras recibir un codazo en la cabeza en un lance fortuito, sufre un "traumatismo craneoencefálico leve".