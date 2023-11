Ucrania es un clamor contra Gil Manzano

El árbitro español dejó de señalar un penalti en el área italiana en el tiempo de descuento De haber marcado la selección ucraniana habría dejado a Italia fuera de la Eurocopa

Italia se clasificó para la Eurocopa tras un partido de infarto que terminó con el 0-0 inicial y una muy polémica última acción ya en el 93' que podría haber dado el pase a Ucrania. Arbitraba el español Gil Manzano, cuya omisión ha causado un gran malestar en Ucrania, que clama contra su decisión de no señalar nada.

Se jugaban los minutos de descuento en Leverkusen cuando atacaba Ucrania y se produjo una jugada en el área italiana con un más que posible penalti que podría haberle dado la clasificación a Ucrania mandando a los italianos a la repesca.

La acción fue bastante explícita. Fue un pase de Zubkov a Mudryk en el área donde el extremo del Chelsea se adelantó, Cristante llegó tarde y le tocó con su rodilla derecha contra pierna izquierda del atacante. Mudryk cayó al suelo por el contacto de forma bastante espontánea y el árbitro, el español Gil Manzano, no señaló la pena máxima pese a las protestas locales.

El seleccionador ucraniano, Sergei Rebrov, dio su opinión sobre lo sucedido: "El VAR es el que decide y no nosotros. El árbitro de campo no fue llamado para verificar lo sucedido. Para mí fue penalti, pero hay un VAR que no consideró oportuno llamar al árbitro".