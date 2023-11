Italia, a la Eurocopa: el campeón defenderá su corona

Italia no pasa del empate ante Ucrania (0-0) pero estará en la próxima Eurocopa gracias al 'goal average' El conjunto ucraniano se quedó a un gol de dar la campanada pero jugará la repesca

Jugaban con doble red pero con los fantasmas del pasado demasiado recientes. Italia quedó eliminada del clasificatorio del Mundial de Rusia, eliminada del clasificatorio del Mundial de Catar y se la jugaba ante Ucrania para sellar el billete a la próxima Eurocopa. Si no lo lograban hoy, tenían plaza asegurada para la repesca, pero no hará falta. Los campeones de la última edición esperaron hasta el último día para confirmar su asistencia y sí, podrán defender su corona pese al 0-0 de hoy. Ucranica se va a la repesca por culpa del 'goal average'. Ambos suman 14 puntos pero Italia ganó 2-1 en San Siro.

Ucrania sabía que el empate no le valía y salió con mucha fuerza en el BayArena obligando a Donnarumma a evitar el primer tanto con un disparo lejano de Sudakov. Fue un aviso que activó a Italia que con el paso de los minutos tomó las riendas del partido y el dominio fue absoluto. Casi un monólogo.

Una sucesión de ocasiones, a cada cual más clara, para una Italia que no lograba encontrar premio. Lo probó Barella desde la frontal del área, la tuvo Di Lorenzo tras un saque de esquina servido por Dimarco pero las dos más claras llegaron pasada la media hora de juego.

Primero, un mano a mano de Frattesi que se encontró con un milagroso pie de Trublin y a posteriori un centro raso de Chiesa que no llegó a rematar Raspadori a portería vacía por medio centímetro. Spalletti se lamentaba desde el banquillo porque el juego estaba, pero el gol no llegaba.

Tras el paso por los vestuarios, Ucrania tuvo más protagonismo, el partido se rompió en muchos tramos y no le quedaba otra al conjunto ucraniano. Necesitaba un gol sí o sí para estar en Alemania el próximo verano. Se encomendaba a un Mudryk desaparecido en el primer tiempo, pero muy activo en el segundo.

Y lo tuvo en sus bitas el futbolista del Chelsea pero se encontró con la pierna de Donnarumma, que había salido a por uvas en un primer instante. Eran los mejores minutos de Ucrania y los fantasmas del pasado acechaban a los italianos. Tsygankov no podía conectar un disparo por milímetros y las pulsaciones de la 'azzurra' se aceleraban por momentos.

El resultado les valía y con el paso de los minutos se dedicaron más a no cometer errores que a buscar el triunfo. Acabó Ucrania encerrando a los italianos pero no lo lograron. Incluso reclamaron un penalti en el descuento que si Gil Manzano lo pita, no hubiera pasado nada. Se quedan fuera del pase directo, les toca pasar por la repesca. Italia estará en la próxima Eurocopa de Alemania.