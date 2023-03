Memphis: "Me molesta que De Jong no esté"

El delantero del Atlético de Madrid se mostró "decepcionado" con que el neerlandés del Barça no esté con la selección "Le llamé, no es una lesión grave y estará recuperado rápidamente. Soy cercano a él y estoy decepcionado”, aseguró

Memphis Depay no está conforme con la decisión de que Frenkie de Jong no esté con la selección neerlandesa de cara a esta primera ventana FIFA en la que Países Bajos inicia la fase de clasificación a la Eurocopa 2024 contra Francia y Gibraltar. "Estoy decepcionado", aseguró el delantero del Atlético de Madrid.

En declaraciones a 'Nos', el exazulgrana lamentó que el que fuera su compañero en el Barça en su etapa en el Camp Nou no haya venido con la selección. "Le llamé, no es una lesión grave y estará recuperado rápidamente. Soy cercano a él y estoy decepcionado”, indicó.

"Me molesta que Frenkie de Jong no esté aquí. Para mí, para el entrenador, para la plantilla al completo y para el país. Es uno de nuestros jugadores clave”, añadió el atacante de la 'Oranje'. Unas molestias en los isquios ha dejado fuera de la convocatoria a De Jong, que no estará en el redebut de Ronald Koeman en el banquillo neerlandés.

Sí lo estará Memphis, que coincidió con Koeman en el Barça y que mantiene una buena relación con él. Ronald se reencontrará cuando el 'león' rojiblanco pasa por un gran momento en el Atlético de Madrid, donde ha caído de pie. Una de las claves, explica, ha sido el Cholo. "Simeone me dio mucha energía desde el primer momento que estuvimos juntos. Quería volver a ver al Memphis del Lyon, aquel que lideraba al equipo como capitán, pero que también metía goles", explicó.

Por último, Memphis también habló de Griezmann, compañero suyo ahora en el Atleti y que este viernes tendrá en frente. "Le conozco. Es un jugador muy especial que necesita Francia, aparte de una persona fantástica”.