Kolo Muani, sobre el 'Dibu' Martínez: "Lo odio"

El delantero francés ha hablado sobre el famoso 'mano a mano' entre el delantero y el portero argentino El delantero se mostró cansado de ser preguntado por la jugada y se arrepiente de la decisión que tomó

Kolo Muani sigue sufriendo las consecuencias de la histórica parada de Emiliano 'Dibu' Martínez en la última jugada de la prórroga de la final del Mundial de Catar 2022. El destino quiso que el portero argentino se consagrara como un héroe nacional tras su antológica parada. Por el otro lado, al delantero francés le tocó vivir la cara más amarga de este deporte y aun a día de hoy sigue sufriendo las consecuencias de su decisión.

Corría el minuto 123 de la prórroga de la Final del Mundo en el estadio Icónico de Lusail. En el marcador, el empate (3-3) reflejaba la igualdad del partido tras una auténtica batalla campal vivida en el terreno de juego y auguraba una irremediable tanda de penaltis en la que se decidiría qué combinado nacional conseguiría su tercera corona mundial.

De repente, un balón dividido cae en los pies de Kolo Muani que, en un instante, se queda 'mano a mano' contra el guardameta argentino, el 'Dibu' Martínez. Es la última jugada del Mundial y el futuro de esta acción podría decidir el ganador del torneo. El delantero francés realiza un disparo con el exterior que, de manera inverosímil, el portero argentino consigue atajar con el pie izquierdo.

"Podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida", reconoce el delantero francés. Kolo Muani añade: "Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido", se lamenta.

Fue una jugada que pudo haber cambiado la carrera del joven delantero francés y que aun hoy en día le sigue molestando: "Estoy un poco cansado de hablar de la jugada. Es algo que no podré olvidar. Ya es tarde, no puedes hacer nada, pero quiero seguir adelante porque es parte de mi trabajo".

Sobre el otro protagonista de la acción, el delantero francés comenta: "No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. No voy a mentir, lo odio. Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Mbappé porque estaba en un buen ángulo, pero ahora ya es tarde".