Vilagrà inaugura l'exposició 'Jugo com una nena!' que busca reivindicar l'esport femení

La mostra, que acull el Palau Robert i que està impulsada per la Generalitat, va dirigida a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys, i es podrà veure fins el mes de setembre La inauguració d’aquesta tarda ha comptat amb la presència de prop de 200 persones

Jugo com una nena!. Aquesta és la nova exposició que es pot veure des d’avui i fins el 25 de setembre de setembre al Palau Robert i que està impulsada per la Generalitat. La mostra busca reivindicar l’esport femení i va dirigida principalment a nens i nenes de 6 i 14 anys. En aquest sentit, Jugo com una nena! és un exemple més dels projectes que està impulsant el Govern per potenciar l’esport femení, perquè, tal com va dir la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ara fa dos anys quan va prendre possessió, “aquesta serà la legislatura de l’esport”.

La inauguració s’ha celebrat aquesta tarda i ha comptat amb la presència de prop de 200 persones, majoritàriament nens i nenes. L’acte ha començat amb una taula rodona sobre l’esport femení, moderada per la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i en la qual hi ha participat la consellera Laura Vilagrà; la comissària de l’exposició i periodista, Laia Tudel; la jugadora d’handbol, Kaba Gassaba, i la ciclista Patrícia Ortega. La consellera ha destacat que, ara més que mai, cal apostar per l’esport femení i potenciar els drets de les dones, sobretot, tenint en compte la “regressió” que es pot produir després de les eleccions espanyoles. Per la seva part, Tudel ha recordat que algun cop les “dones periodistes hem hagut de sentir que no sabem parlar de futbol, tot i que per sort això està canviant”, i ha criticat que encara falten dones directives a les redaccions d’esports. Pel que fa a les esportistes, Gassaba també ha denunciat que de petita ho va passar una “mica malament, perquè hi havia gent que em deia que havia d’estar a casa enlloc de fer esport, però per sort vaig aprendre a no escoltar-los”. En el seu torn, Ortega ha subratllat que el patrocini del Govern de la Generalitat al seu equip de ciclisme, Massi-Tactic, ha “permès que les noies tinguem un equip a la màxima competició en un món, el del ciclisme, que està molt masculinitzat”.

La festa de la inauguració ha acabat amb l’actuació musical dels Beta, del nou Súper 3, SX3, que tot seguit han acompanyat els nens a veure la mostra.

Nous referents esportius

“Alguna vegada t’han dit o has dit Jugues com una nena com si fos un missatge negatiu?". En aquesta exposició descobriràs que jugant com una nena pots arribar a ser la millor del món, pots guanyar moltes medalles i, el més important, passar-t’ho bé amb el que més t’agrada.” Aquesta es la frase que resumeix millor l’exposició, que es divideix en quatre àmbits:

Al primer àmbit s’exposen algunes dades sobre la presència de les noies a l’esport català federat, de les dones en juntes directives de federacions i clubs i el percentatge de noies que estudien el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. És aquí on ja es comença a veure les grans diferències entre l’esport masculí i el femení. El segon àmbit està plantejat com una cursa d’obstacles, amb barreres. A cadascuna d’aquestes tanques es tractarà un tema dels que planen sobre l’esport femení: els insults i els estereotips que escolten les esportistes; la gran diferència salarial respecte els nois; la poca presència femenina a les institucions o la repercussió i tractament de l’esport femení als mitjans de comunicació, que moltes vegades és minsa. El tercer àmbit, Juga amb les cracs!, és el més lúdic. Seguint les referències de tres cracs de l’esport català, nenes i nens podran jugar al bàsquet amb la Laia Palau, rodar amb la Patrícia Ortega o marcar un gol com la Maica García. I finalment, a l’última part, es reprodueix una habitació d’una adolescent amb pòsters d’esportistes o el palmarès de l’esport català femení d’aquest segle.

En resum, els conceptes que lliguen l’exposició Jugo com una nena! són: empoderar les noies, generar noves referents, ampliar la mirada sobre l’esport, donar visibilitat a l’esport femení, i l’esport sense prejudicis i sense estereotips.