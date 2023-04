Consellera Vilagrà: "L'esport femení fa temps que hi és, des del Govern ho fem visible"

La consellera de la Presidència ha inaugurat aquest migdia el Congrés ‘La igualtat en joc’, que compta amb prop de 600 inscrits, entre ells, especialistes internacionals en gènere i esport A partir de les conclusions s’elaborarà un Pla d’impuls de l’esport femení, que reculli la feina feta fins ara i defineixi noves actuacions del Govern per millorar-lo i potenciar-lo

“L’esport femení és potent, fa temps que hi és. El que manca és parlar-ne i fer-lo visible, des del Govern ho fem”. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, durant la inauguració aquest migdia del congrés ‘La igualtat en joc’, que se celebra des d’avui i fins el proper divendres 28 d’abril a la seu de l’INEFC. La trobada compta amb la presència d’especialistes internacionals en gènere i esport de reconegut prestigi per augmentar el reconeixement de l’esport femení a Catalunya.

Les conclusions que se n’extreguin serviran per elaborar un Pla d’impuls de l’esport femení, que reculli la feina duta a terme i defineixi noves actuacions del Govern per millorar-lo i potenciar-lo. “Les bones pràctiques, l’expertesa i les propostes que coneixerem en aquests propers dies ens ajudaran a planificar millor el camí, present i futur, que hem d’emprendre per a garantir un món de l’esport amb igualtat entre homes i dones”, ha concretat la consellera.

La conferència inaugural anirà a càrrec de la neerlandesa Johanna Adriaanse, de la Universitat Tecnològica de Sydney, experta reconeguda mundialment en l’àmbit de l’esport, la dona i la igualtat de gènere, que parlarà de bones pràctiques en la promoció de la igualtat de gènere en les organitzacions esportives. D’entre els prop de 600 inscrits i ponents, s’hi troba Marijke Fleuren, presidenta de la Federació Europea d’Hoquei Herba, i Nicole M. Lavoi, professora de la Universitat de Minnesota d’entrenament esportiu. També participaran dones que viuen l’esport dia a dia i esportistes de primer nivell com Helena Arias, Sílvia Bonastre, Aïna Cid, Laura Heredia, Itziar Llobet.

Vilagrà ha explicat que el Govern vol que l’esport “sigui l’escenari propici per a una transformació real de la societat catalana, on la igualtat d’oportunitats, la tolerància, el respecte i la justícia social siguin un fet incontestable”. “Les dones catalanes volem participar d’aquesta transformació, les dones esportistes volen protagonitzar-la i deixar de ser relegades a un segon pla”, ha reblat.