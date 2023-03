Nou èxit de la Catalunya Baseball & Softball Week 2023

Durant quatre dies Catalunya es va convertir en la capital del beisbol i el softbol internacional En la categoria U12/Little League el triomf final va ser per l’Acadèmia Catalunya, que es va imposar a Alemanya a la gran final

Durant quatre dies Catalunya es va convertir en la capital del beisbol i el softbol internacional, amb la celebració d’una nova edició de la Catalunya Baseball & Softball Week 2023. Un total de 31 equips participants procedents de República Txeca, Holanda, França, Itàlia, Suècia o Alemanya van formar part d’una competició que va tenir lloc a Viladecans, Sant Boi i Gavà, on es van veure més de 80 partits i 450 participants.

En la categoria U12/Little League, amb la participació de vuit equips, el triomf final va ser per l’Acadèmia Catalunya, que es va imposar a Alemanya a la gran final. L’entrenador del combinat català, Rubén Fente, comentava que “ha estat un gran torneig, on s’han jugat 5 partits d’alt nivell per cada equip i així ens ha servit per preparar i definir l’equip de la Little Lague 2023”.

D’altra banda, en la categoria U15, els equips més destacats van ser Czech B. Academy, juntament amb els Torrepedrera Falcons, que es van presentar a la final sense cap derrota. En el partit decisiu entre italians i txecs es va acabar imposant la Czech B. Academy. Pel que fa a Catalunya, l’equip local U15, preselecció Junior League va finalitzar quart després de caure en el matx per les medalles davant Navarra.

En la categoria U18, l’equip de l’Acadèmia de França es va alçar campió després d’una competició memorable on no van conèixer la derrota. Torneig molt igualat i de gran nivell, on varis scouts de diferents organitzacions van ser-hi presents. El combinat català, Catalunya U18, va finalitzar en tercera plaça, després d’aconseguir tres victòries i tres derrotes.

Finalment, en la categoria U18 Softball, l’equip Fun & Playa Praha Red va derrotar la selecció d’Alemanya a la final i es va endur l’or. Torneig de gran nivell, que va servir a les seleccions com Alemanya i Ucraïna per preparar el proper Europeu U18. El combinat català, Catalunya U18, va finalitzar en cinquena plaça, després d’aconseguir dues victòries i tres derrotes.