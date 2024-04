Manresa serà la seu de la 13a Festa del Futbol Català

La Festa del Futbol Català ja té data i seu. Manresa acollirà la 13a edició de la Festa del Futbol Català del divendres 7 al diumenge 9 de juny en el marc dels actes que la capital del Bages acull com a Ciutat Europea de l’Esport. Un cap de setmana ple de futbol i futbol sala per concloure la temporada amb la celebració dels partits corresponents als Campionats de Catalunya de futbol i la Copa Catalunya de futbol sala.

Després de set temporades celebrant-se a Martorell, la Festa del Futbol Català canvia de seu i se celebrarà per primera vegada a Manresa. Al llarg del cap de setmana del 7 al 9 de juny, Manresa acollirà els Campionats de Catalunya de futbol; les finals de la Copa Catalunya de futbol sala, així com diverses activitats organitzades per la Lliga Catalana de Futbol Sala.