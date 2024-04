El “Mou-te” per l’Esclerosi Múltiple bat rècord de participació amb 2.750 inscrits

2.750 persones han participat avui al Mou-te per l’Esclerosi Múltiple al Circuit de Barcelona-Catalunya aconseguint en la seva 24ª edició el record de participació. La iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple té com a finalitat conscienciar a la població sobre aquesta malaltia, que afecta més de 9.000 persones a Catalunya. Durant el matí, les famílies han gaudit de diverses activitats de caràcter lúdic, incloent-hi rocòdroms, maquillatge infantil i tallers per als més petits. També s’ha disposat d’un circuit de karts i s’han realitzat classes d’activitats aeròbiques.

Com en anteriors edicions, els fons recaptats durant la cursa seran destinats als diferents programes d’ajuda que la FEM duu a terme amb la finalitat de donar suport psicològic, laboral i de neurorehabilitació a persones amb esclerosi múltiple, així com a la recerca científica de la malaltia. “Des de la Fundació estem profundament agraïts per la solidaritat demostrada en la 24ª edició del Mou-te. La col·laboració ciutadana és fonamental per avançar en la recerca de la malaltia i ens motiva a continuar endavant contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple” ha explicat Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.

La Clàudia Pina, destacada futbolista catalana que actualment juga com a davantera amb el FC Barcelona Femení, ha estat la padrina d’aquesta edició. La jugadora del Barça no és l’únic rostre conegut que ha donat suport a la cursa solidària de la FEM, també s’han sumat persones del món de l'esport com l’esportista Esther Guerrero; de l'espectacle com l’actor Pep Plaza, el cantant Roger Padrós, el periodista Espartac Peran o l’actriu Aina Clotet, entre d’altres, col·laborant en la seva difusió a les xarxes socials. Aquest any la cursa ha mantingut la modalitat virtual, facilitant la participació de persones que resideixen lluny del circuit. Mitjançant una aplicació, s’ha monitoritzat el temps dels participants, permetent-los participar des de les seves pròpies localitats.

Una cursa per a tothom

La jornada s’ha iniciat a les 9:30h amb la cursa de bicicletes de 5 km i 20 km popular, seguida de la cursa atlètica de 5km i 10km, la cursa elèctrica de 10km, la de patins 10km, la milla i la cursa mini infantil.

A la cursa de 10 km, Enrique Luque ha assolit la victòria en la categoria masculina amb un temps de 31 minuts i 47 segons, mentre que en la categoria femenina, la guanyadora ha estat Andrea Espinosa, amb 36 minuts i 23 segons. Pel que fa a la cursa de 5 km, Guillem Cuartero ha arribat en primer lloc amb un temps de 14 minuts i 34 segons i, en la categoria de dones, la guanyadora ha estat Tannia Quirós, fent la cursa amb un temps de 17 minuts i 54 segons.

Seguidament, ha tingut lloc la cursa elèctrica, en la que els participants han pogut triar entre la bici o el patinet elèctric per completar els 5 km de recorregut pel Circuit. Per acabar, el Mou-te ha finalitzat amb la Milla Fundació Esclerosi Múltiple, la cursa més commovedora en la qual participen persones amb EM corrent o caminant, com l’Estefania López, que cada any participa en aquesta iniciativa. “Es un orgull córrer aquesta prova que té com a objectiu recaptar fons per la malaltia que estàs patint i contribuir a promoure la recerca, i poder comptar amb una fundació com la FEM que treballa per aturar l’impacte de l’EM” ha explicat.

La cursa solidària Mou-te per l’Esclerosi Múltiple està organitzada per la Fundació, amb el suport tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme, el Circuit de Barcelona-Catalunya, la Federació Catalana d'Atletisme, la Federació Catalana de Patinatge i el Diari SPORT.

La Fundació Esclerosi Múltiple

Creada l’any 1989 a Barcelona com a entitat privada sense afany de lucre, la missió de la Fundació Esclerosi Múltiple és aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple i millorar el benestar físic, psíquic i social de les persones que conviuen amb la malaltia. La Fundació compta amb una xarxa de centres neurorehabilitadors i ofereix serveis de formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat física mitjançant el Centre Especial de Treball (femcet), a més d’impulsar campanyes de sensibilització i captació de fons, com ara el ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, que amb més de trenta edicions és un dels actes solidaris més multitudinaris de Catalunya.