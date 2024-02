Catalunya triomfa a l’Estatal de Tarragona

Els palistes catalans han destacat i molt al Torneig Estatal de tennis de taula en categories d’edat celebrat al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. En la categoria benjamí masculí, medalla de bronze per al palista del CTT Ripollet Lucas Pardo.

En aleví masculí, títol per a Ladimir Mayorov (TT Cassà), subcampionat per a Roger Quesada (Badalona) i tercera posició de Fran Serrano (CN Sabadell). En aleví femení, Maria Janny Molina (Ganxets) ha estat subcampiona. En infantil masculí, segona plaça de Roc Gibert (UE Sant Cugat) i tercera posició per a Joan Barberà Soler (CN Sabadell). En infantil femení, la palista del Ganxets Renata Shypsha s’ha proclamat campiona, Martina Sans (CN Mataró), subcampiona i Alba Rodriguez (CN Mataró) s’ha penjat el bronze.

En cadet masculí, bronze per a Biel Rodriguez (Vic) i en cadet femení també ha pujat al podi Abril Masdéu, del Cassà. En juvenil masculí, tercera plaça per a Luca Khidasheli (CN Sabadell) i en juvenil femení, Camila Moscoso (Vic) ha estat subcampiona i Sílvia Coll Solà (Vic) ha pujat al podi en tercera posició.