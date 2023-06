El Govern celebra una nova reunió de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya

L'executiu vol dinamitzar el sector, refermant el compromís per un “esport segur i exempt de violència” Govern i agents esportius del país han exposat les actuacions desenvolupades en els respectius àmbits

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula ha presidit avui, al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet de Barcelona, al costat de Sonia Andolz, directora general d’Administració de la Seguretat del Departament d’Interior, una nova reunió de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya. Un òrgan que l’executiu vol “dinamitzar a partir d’un treball transversal i continuat perquè sigui un instrument útil”, afirmava Anna Caula.

Per Anna Caula, la trobada d’avui ha servit per “acabar amb la intermitència” que ha caracteritzat l’activitat d’aquest òrgan i “posar-nos a treballar de manera dinàmica i continuada amb les administracions i entitats per garantir la seguretat en esdeveniments esportius i potenciar la prevenció de males conductes en l’esport”.

“Avui ens reunim amb el ferm compromís d’actuar plegats per tenir un esport exempt de violència”, ha afegit, alhora que reivindicava com a prioritat “la tolerància zero amb la violència en l’esport, de la tipologia que sigui, a través d’accions divulgatives i sancionadores”.

La Comissió està integrada pel Departament de la Presidència -mitjançant el Consell Català de l’Esport-, i el Departament d’Interior, per una banda, i les entitats esportives, per l’altra. Anna Caula, que exerceix la presidència de la comissió, ha refermat el paper de la Comissió com una eina “cabdal tenir un esport sa, segur, on l’espectacle i la competició vagin acompanyats dels valors que caracteritzen aquest sector”, i ha deixat clar que “l’esport és un factor preventiu contra la violència gràcies a aquests valors i perquè ajuda a tenir una societat cohesionada i saludable. No hem de criminalitzar aquest sector, ja que el nombre d’incidències comptabilitzades és molt baix”.

En la reunió celebrada avui, tant representants del Govern com de l’associacionisme esportiu han exposat les actuacions desenvolupades en els respectius àmbits en la lluita contra la violència en l’esport, pel que fa a la prevenció, la formació i la mediació, i s’han abordat els darrers casos sobre violència a l'esport que han passat a Catalunya i analitzat com tractar-los.

Per part de l’executiu català, Esportcat ha presentat la segona edició que ha elaborat, conjuntament amb l’Institut Català de les Dones, de la guia “La violència sexual a l’esport. Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar”, una eina de referència per a tots els agents que formen part del sistema esportiu per a la conscienciació, visibilització i elaboració de plans d’actuació que treballin la prevenció, detecció i abordatge de la violència sexual en contextos esportius. També ha exposat les campanyes impulsades per informar, sensibilitzar i conscienciar les entitats i professionals de l’esport contra la violència sexual i de gènere en l’esport, així com per combatre la discriminació racial o la violència masclista que es portin a terme en aquest àmbit.

Per part d’Interior, Sonia Andolz, directora general d’Administració de la Seguretat del Departament d’Interior, i a la vegada vicepresidenta de la comissió, ha mostrat la satisfacció per la reactivació de la comissió i que aquesta voluntat conjunta entre administracions i teixit esportiu “no quedi en paraules. Entre tots, hem de començar a prendre mesures concretes” per combatre la violència a l’esport.

Encarna Garcia, subdirectora general de Seguretat Interior, ha fet un repàs a les dades dels expedients sancionadors tramitats en els dos últims anys i ha proposat la convocatòria per a finals de juliol de la Subcomissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport per tal que analitzi els casos que tinguin lloc en l’esport per elevar-los a la comissió i actuar en base a la normativa vigent. Alhora, Garcia ha apel·lat a analitzar les mancances a nivell normatiu detectades en alguns casos i a treballar per estudiar la proposta d’accions de caire legal. “Combatre la violència no és només prevenció ni només gestió sancionadora o policial, és sensibilització, coneixement social dels mecanismes disponibles i acompanyament on calgui”, ha conclòs.

Els agents esportius del país també han tingut l’oportunitat d’explicar les accions de tota mena que tenen en marxa i la casuística de cada modalitat. Així, Oriol Camacho, secretari general de la Federació Catalana de Futbol, ha explicat les actuacions desenvolupades per l’entitat; per la Federació Catalana de Basquetbol, ho ha fet el gerent Toti Mumbrú; per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Eduard Arbós, gerent de la Federació Catalana de Hockey, i per la Unió de Consells Esportius de Catalunya, el president Jaume Domingo.

En la part final de la reunió, Anna Caula ha expressat la voluntat de mantenir activa la comissió, dinamitzar-la i convocar-ne una sessió dos cops l’any, de manera que la propera trobada sigui a finals d’aquest any 2023.

La Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya està integrada per Anna Caula, presidenta; tres representants del Consell Català de l'Esport; tres representants del Departament d’Interior; tres representantsdels ens locals (Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona); un/a representant de la Federació Catalana de Futbol; un/a de la Federació Catalana de Basquetbol; quatre persones proposades per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) de la resta de federacions esportives; una a proposta de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC); dues en representació dels clubs o associacions esportius més destacats pel nombre de socis i l'aforament de les seves instal·lacions; una persona designada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, així com dues persones designades de prestigi reconegut en l’àmbit esportiu i dues en matèria de seguretat pública.