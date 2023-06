Esportcat i UFEC reforcen la col·laboració per impulsar l'esport federat català, amb una aportació del Govern de 850.000 euros

Anna Caula: “L’acord demostra l’aposta del Govern per l’esport federat català” Gerard Esteva: “Posem en valor la col·laboració público-privada que beneficia l’esport federat del país”

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, i el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, han presentat avui un acord de col·laboració amb el qual reforçaran l’impuls de l’esport federat català durant el 2023. El Govern aportarà 850.000 euros per dur a terme sis projectes conjunts, cosa que “demostra l’aposta per l’esport federat català”, ha assegurat Anna Caula.

“La implicació en els sis projectes, amb un 70 per cent de l’aportació econòmica, demostra l’aposta del Govern per l’esport federat català, un àmbit que teixeix una ciutadania saludable i afavoreix la cohesió social i la salut física i emocional”, ha destacat Anna Caula.

L’acord entre Esportcat i la UFEC dona continuïtat a quatre grans projectes amb què les dues parts ja venien treballant, i se n’afegeixen dos més per reforçar algunes actuacions. Així, la Fira de l’Esport Català Federat creix amb la creació de la Fira de l’Esport d’Hivern, que promogui les modalitats esportives d’hivern i a l’aire lliure; la Setmana Catalana de l’Esport fa un salt endavant pel que fa a activitats i dates –passa d’una setmana a un mes-, i, finalment, s’impulsa un estudi per analitzar si existeix la sexualització de la vestimenta de les esportistes.

Durant l’acte, celebrat al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet, de Barcelona, Anna Caula ha subratllat que amb aquesta col·laboració “fem realitat projectes conjunts i nous que ens fan forts com a sector” i que situen l’esport federat com “una peça cabdal de l’esport circular”, on cada àmbit de l’esport es retroalimenta.

La secretària general d’Esportcat ha exposat que l’acord permetrà donar projecció mediàtica als esports menys coneguts, empoderar l’esport femení, fer emergir l’activitat de les federacions del país i apropar l’esport federat a la ciutadania per guanyar practicants. Els sis projectes previstos en l’acord de col·laboració tindran un cost aproximat de 1.238.000 euros, dels quals la Generalitat en subvencionà 850.000 (un 70%) i la UFEC n’assumirà 388.000 (un 30%).

Amb l’objectiu que quedi reflectit el suport de les dues institucions a l’esport federat català, en les accions de comunicació dels projectes conjunts d'aquest acord quedarà garantida la presència de manera preferent de la imatge Esportcat-Generalitat de Catalunya, juntament amb la de la UFEC.

Per la seva banda, Gerard Esteva ha destacat que l’acord és fruit del “treball en equip” entre les dues institucions per dur a terme projectes que “tenen una repercussió social” en àmbits com la igualtat de gènere. “Posem en valor la col·laboració público-privada que beneficia l’esport federat del país”, ha conclòs, alhora que subratllava iniciatives com la Setmana Catalana de l’Esport, “l’esdeveniment internacional més important de Catalunya en nombre de participants que promociona el país, les federacions i els nostres esportistes al món”.

En l’acte, també hi han assistit el director del Consell Català de l’Esport, Aleix Villatoro, i la vicepresidenta de la UFEC, Mercè Rosich, així com altres representants d’Esportcat, la UFEC i les federacions catalanes.