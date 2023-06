Espectacular inici de la III Setmana Catalana de l’Esport amb judo i twirling

En la seva tercera edició, es consolida com un dels grans esdeveniments esportius de referència a Catalunya La Copa Catalunya Absoluta de Judo i el Campionat de Catalunya de Twirling han estat les competicions encarregades d’obrir el teló de la gran festa de les seleccions catalanes

Aquest cap de setmana ha donat el tret de sortida de la III Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Esportcat). En la seva tercera edició, es consolida com un dels grans esdeveniments esportius de referència a Catalunya, especialment internacional, amb la presència de més de 1.500 esportistes de 45 països diferents.

En aquest sentit, la Copa Catalunya Absoluta de Judo i el Campionat de Catalunya de Twirling han estat les competicions encarregades d’obrir el teló de la gran festa de les seleccions catalanes.

104 esportistes han format part de la competició organitzada per la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades. Pel que fa als resultats, en categoria masculina s’han emportat el triomf Marc Ramírez (-60kg), Davit Niniashvili (-66kg), Eole Picot (-73kg), Giorgi Bendeliani (-81kg), Pol Menchaca (-90kg), Victor Barrero (-100kg), Beka Digmelashvili (+100kg). Quant a la categoria femenina, victòries per a Claudia Pla (-48kg), Noelia Jardo (-52kg), Bianka Ramon Velasco (-57kg), Julia Queralto (-63kg), Wendy De la Fuente (-70kg), i Angels Rodriguez (-78kg). A nivell de clubs, medalla d’or pel Club Judo Vital Esport.

D’altra banda, al Campionat de Catalunya organitzat per la Federació Catalana de Twirling han destacat, en la competició individual de 1a divisió, Anna Martí, campiona en la categoria juvenil femení; Abril Rodríguez, campiona en la categoria junior femení; i Eva Sarrote a sènior femení. A 2a divisió han assolit l’or Maria Torres (juvenil femení), Irene Alvarez (junior femení), Xiomara Ortega (sènior femení), i Marc Nadal (sènior masculí). Pel que fa a la competició per parelles, victòria per Martina Fuentes i Nora Rodríguez (Sènior).

La III Setmana Catalana de l’Esport torna el pròxim divendres, 16 de juny, amb un dels plats forts: l’Open Internacional Goldencat 2023 en categoria femenina.