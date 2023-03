Els golfistes més petits gaudeixen de la competició al Vallès Golf

El Vallès Golf ha estat l’escenari d’una jornada de golf molt especial

Els federats més joves de la FCGolf, en categoria benjamí i primer any d'aleví (11 anys) han competit per equips acompanyats d'un professional al 21è Pro Am Benjamí i Aleví de la FCGolf.

Un total de 22 equips formats per tres jugadors i un 'pro' han competit als nou forats del Vallès Golf, on aquests joves jugadors han pogut gaudir del joc en un torneig oficial de la FCGolf. I després de completar els nou forats de joc, la victòria final ha estat per a l'equip de Sant Cugat, amb un total de 55 cops. Liderat per Ivó Giner, els campions han estat Ian Trillo, Jaime Casas i Iker Calatayud.