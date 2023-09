Cap de setmana motonàutic a Riba-Roja d’Ebre

Tindrà lloc els dies 9 i 10 de setembre a Riba-roja d'Ebre La cursa pot començar a definir la classificació final de la temporada per a les motos de conducció dempeus

El pròxim cap de setmana, dies 9 i 10 de setembre, tindrà lloc a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) un intens cap de setmana motonàutic, amb dues regates totalment independents. El dissabte dia 9 se celebrarà la segona regata puntuable per al Campionat d’Espanya de forabords, concretament de la categoria T-850/GT60; mentre que el diumenge dia 10 tindrà lloc la quarta regata puntuable per al Campionat de Calalunya de motos aquàtiques per a quatre categories.

La categoria T-850/GT60 és una fusió de dues categories: la T-850, que es propulsa amb un motor forabord de dos temps de fins a 870 cc i la categoria GT60 que es propulsa amb un motor forabord de quatre temps de 60 cavalls. Estan inscrits pilots procedents d’Andalusia, Astúries, Castella, Galicia i Catalunya, i cal destacar la participació dels germans Icar i Hèctor Sanz, de la mateixa Riba-roja. Es disputaran quatre mànegues, puntuant les tres millors de cada pilot. La regata també serà vàlida per al Campionat de Catalunya.

El diumenge 10 està convocada la quarta regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques. De fet, és la quarta de la temporada per a les motos de conducció dempeus, popularment anomenades “jet”, però la segona per a les motos de conducció assegut, sota la denominació “runabout”. Aquest és el segon cop que una cursa puntuable de motos aquàtiques té lloc aquí i es dóna la circumstància que també hi participarà Hèctor Sanz, que farà doblet, així com la seva germana Dafne, de manera que tres membres de la mateixa família participaran d’una manera o altre a les competicions.

La cursa pot començar a definir la classificació final de la temporada per a les motos de conducció dempeus, però encara no hi ha clars favorits. Albert Roca encapçala la classificació general a la categoria GP1, Salvador Canet ho fa a la categoria GP3, mentre que Jordi Miquel té molta diferència al capdavant de la classe F4. En canvi, la categoria de Biplaces es decidirà a Riba-roja, tota vegada que no hi cap altra cursa prevista per a aquesta modalitat aquesta temporada.

Les curses tindran lloc al pantà de Flix, davant de les instal·lacions del Club Nàutic Riba-roja, que n’és l’organitzador conjuntament amb la Federació Catalana de Motonàutica i compten amb el suport de l’Ajuntament local i de l’empresa Icarnàutica.