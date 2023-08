Finalitza el Vichy Catalan Vòlei Tour - Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2023

L ’edició del Vichy Catalan Volei Tour - Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2023 ha arribat a la seva fi. Després de més de tres mesos de competició, amb vuit proves repartides per tot el litoral català, anant des de Cambrils fins a Empuriabrava, passant per Torredembarra, Tarragona, Cunit, Vilanova i la Geltrú, Badalona i Mataró; pràcticament 400 parelles participants han fet d’aquest campionat tot un espectacle que, malauradament, ha conclòs amb un final marcat per la climatologia.

La competició arrancava a mitjans de maig a Mataró, on els campions de l’any passat, Dexter Edwards i Elio Carrodeguas, en categoria masculina, i Erika Kliokmanaite i Kadri Puri, en categoria femenina, imposaven la seva llei per deixar clar als aspirants que haurien de desplegar el seu millor vòlei per superar-los i apartar-los del títol que ostentaven. D’entre les 60 parelles participants, Ferran Serra i Eric Estalella i Marija Karaluite i Danieke Prins varen aconseguir la medalla de plata. Pràcticament un mes després, la platja de Vilanova i la Geltrú acollia la segona prova del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja. En una competició on varen participar fins a 79 parelles, nous aspirants apareixien amb força per plantar cara al campions masculins, com era el cas de Sergi Reñé i Óscar Jiménez. D’altra banda, en l’apartat femení, Marta Montfort i Elisa Scocco van fer-se amb la victòria final, imposant-se a Júlia Garrido i Marie Mackovkova. Sense descans, la setmana següent el Vichy Catalan Vòlei Tour feia parada a Torredembarra. Una prova on només es jugaria la categoria femenina ja que davant la coincidència de l’organització de dues proves oficials i puntuables del circuit català a dues seus diferents (una organitzada per L’Svat i l’altre per la FCVb) es va decidir fer un gènere a cada seu. Així, la platja de la Paella de Cambrils va veure com Sandra Campo i Alba Cardona s’imposaven a les seves rivals, Marta García i Rebeca Fernández.

Mentre que a Malgrat, els campions van ser Ferran Serra i Eric Estalella, que van guanyar a Sergi Reñé i Òscar Jiménez. Tarragona s’erigia com l’equador d’un campionat que, després de tres proves, comptava amb guanyadors diferents en totes les seves categories. Aquesta quarta parada del circuit català de vòlei platja va ser la més nombrosa en quant a participants, amb un total de 80 parelles inscrites. Reñé – Jiménez sumaven la segona victòria en el circuit després d’imposar-se a Manu Nieto i Lucas Barreda. D’altra banda, en categoria femenina, Kadri Puri i Júlia Garrido s’imposaven a Èlia Carpena i Laura García, sumant una segona victòria per a la jugadora d’Estònia.

El campionat seguia en la zona sud del litoral català, concretament a Cunit, que acollia la cinquena prova. En categoria masculina, Barreda - Nieto aconseguien la seva primera victòria després de superar a Agustín Correa i Isaac Valiño. En l’apartat femení, la parella formada per Elena Peinador i Sara Bisbe pujava a l’esglaó més alt del podi amb la seva victòria sobre Marta Montfort i Nayaret Gil. Cambrils i Empuriabrava eren les dues últimes proves abans de la gran final. En categoria femenina, Kliokmanaite - Puri van dominar a ambdues seus, elevant el seu èxit conjunt fins a tres proves. En l’altre banda de la competició, Reñé – Jiménez varen fer-se amb la victòria a Cambrils; mentre que, Ferran Serra i Hèctor García van enfilar-se a l’esglaó més alt del podi a Empuriabrava.

El temporal marca les finals de Badalona

La pluja i el vent huracanat van impedir la celebració, amb ‘normalitat’, de la vuitena i última prova del Vichy Catalan Vòlei Tour - Campionat de Catalunya de Vòlei Platja que es va disputar aquest passat cap de setmana a la platja del Pont del Petroli de Badalona. El temporal de vent, pluja i llamps, totalment inesperat segons les prediccions meteorològiques van fer acte de presència diumenge matí, quan els jugadors ja eren damunt la sorra esperant disputar les respectives semifinals. Si bé a primera hora es va intentar tirar endavant la competició, la tempesta elèctrica exigia una primera aturada també consensuada amb salvament marítim que recomanava aturar la competició en aquestes condicions. Amb la voluntat de no suspendre definitivament la competició, la seva represa es va deixar en una pausa indefinida fins a fer una nova valoració a les 14 hores. Però després de la pluja va arribar el vent huracanat fent malbé la major part del material federatiu i de la instal•lació esportiva necessària per seguir duent a terme l’activitat amb normalitat, pel que es va decidir suspendre l’esdeveniment per evitar riscos quedant en mans de l’ens federatiu el procediment per concloure la competició.

En aquest sentit, i gràcies a una climatologia més favorable tot i la inestabilitat i la inseguretat de noves precipitacions, es van poder tirar endavant els partits que restaven per finalitzar la competició. Uns partits que es van jugar sota mínims, ja que es van desmuntar per seguretat i per evitar riscos tots els elements decoratius i d’imatge, alguns d’ells també malmesos pel vent. La jornada va finalitzar amb Erika Kliokmanaite i Kadri Puri imposant-se a Sara Bisbe i Elena Peinador. Mentre Sergi Reñé i Oscar Jiménez es van imposar a Ferran Serra i Eric Estalella. El desolador escenari no va permetre cap celebració i l’acte de proclamació dels Campions de Catalunya de Vòlei Platja 2023 es realitzarà properament a l’Ajuntament de Badalona amb tots els hoMoment de joc diumenge tarda (FCVb) nors i la presència de totes les autoritats.